ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა

29 ნოემბერი, 2025 •
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადგილობრივი მედიის ცნობით, „სახალხო ფრონტის პარტიის“ ლიდერი ალი ქარიმლი ამ ეტაპზე დაკავებული არ არის

აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჩხრეკა ჩაატარა „აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის პარტიის“ ლიდერ ალი ქარიმლის სახლში. ამის შესახებ სააგენტო Trend-ი სპეციალური სამსახურის წყაროზე დაყრდნობით იუწყება.

„ჩხრეკა ტარდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის, რამიზ მეხტიევის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში,“ – წერს გამოცემა. ასევე აღინიშნება, რომ თავად ქარიმლი ამ დროისთვის დაკავებული არ არის.

მეხტიევი 1995–2019 წლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა, ხოლო 2019–2022 წლებში – ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიას. ამჟამად მის მიმართ წარმოებს სისხლის სამართლის საქმეები შემდეგი მუხლებით: 278.1 („სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩაგდებაზე მიმართული ქმედებები“), 274 („სახელმწიფო ღალატი“) და 193-1.3.2 („დანაშაულებრივი გზით მიღებული ქონების ლეგალიზაცია“).

“საქართველო ავტორიტარიზმის გზაზე სვლას აგრძელებს მსგავსად აზერბაიჯანისა” – ალი ქერიმლი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ

თბილისში, 24-ე საჯარო სკოლის საკვებ ობიექტს, ჰიგიენური ნორმების დარღვევის გამო, საწარმოო პროცესი შეუჩერდა

სოხუმის ცნობით, კოდორის ხეობამდე მისასვლელი გვირაბის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო

უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა

აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა 29.11.2025
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს 29.11.2025
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ 29.11.2025
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ
ერმაკი აცხადებს, რომ ფრონტზე მიდის 29.11.2025
ერმაკი აცხადებს, რომ ფრონტზე მიდის
შსს: ელისაშვილმა სასამართლოს შენობის დაწვა სცადა 29.11.2025
შსს: ელისაშვილმა სასამართლოს შენობის დაწვა სცადა
სისხლის სამართლის საქმეზე დააკავეს ალეკო ელისაშვილი – ადვოკატი 29.11.2025
სისხლის სამართლის საქმეზე დააკავეს ალეკო ელისაშვილი – ადვოკატი
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება 28.11.2025
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი 28.11.2025
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი