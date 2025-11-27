ახალი ამბები

ადვოკატი: კადრებში ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს ტუღუში ეზოში გულწასული სამართალდამცველის დასახმარებლად შევიდა

27 ნოემბერი, 2025 •
ადვოკატი: კადრებში ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს ტუღუში ეზოში გულწასული სამართალდამცველის დასახმარებლად შევიდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატი ალექსანდრე ზუბიაშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სულხან ტუღუში 4 ოქტომბერს ათონელზე, პრეზიდენტის სასახლეში გულწასული სამართალდამცველის დასახმარებლად შევიდა.

“საქმეში დევს ვიდეომასალა, სადაც ჩანს, როგორ ეხმარება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სამართალდამცველს, რომელიც არის გულწასული. როგორ ეხმარება ის სხვა მოქალაქეებს, გამოჰყავთ და მიჰყავთ სასწრაფოს მანქანასთან […] ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სტრატეგიულ ობიექტზე თავდასხმას კი არ ახორციელებს, არამედ სტრატეგიული ობიექტიდან გამოჰყავს სამართალდამცველი, რომელიც არის გულწასული. შემდეგ გავიგე, რომ ეს ადამიანი გადაუყვანიათ თურქეთში სამკურნალოდ […] გამოდის, რომ სულხან ტუღუშს ბრალი ედება იმაში, რომ პოლიციელი გამოიყვანა იქიდან, რომელიც არის გულწასულ მდგომარეობაში. გამოდის, რომ არ უნდა გამოეყვანა? არ უნდა დახმარებოდა?”, – ალექსანდრე ზუბიაშვილი, სულხან ტუღუშის ადვოკატი.

“რაზე სხედან ეს ადამიანები, რაზე დაიჭირეს? აზრის და გამოხატვის თავისუფლების გამო? რა გამოდის, რომ მე თუ არ მომეწონება სახელმწიფო მოხელის გადაწყვეტილება, ჩუმად უნდა ვიყო და არ გამოვხატო? […] ასეთი რამ არცერთ ქვეყანაში არ ხდება, რაც ხდება ჩვენთან, ასეთ რამ ხდება მხოლოდ ბელორუსიასა და რუსეთში […] მეც გამოვდიოდი და ვიდექი იქ, კიდევაც გავალ, ხვალ რომ დიდი აქციაა დაგეგმილი”, – განაცხადა ადვოკატმა, რის შემდეგაც მას სიტყვა გააწყვეტინა მოსამართლემ და მოუწოდა ესაუბრა უშუალოდ საქმის გარემოებებზე.

ალექსანდრე ზუბიაშვილის თქმით, სასამართლომ არცერთ აღკვეთის ღონისძიება არ უნდა გამოიყენოს არცერთი ბრალდებულის წინააღმდეგ. თუმცა, ალტერნატივის სახით, შესთავაზა 3000-ლარიანი გირაო და მოსამართლეს მიუთითა, რომ საჭიროების შემთხვევაში, მზად არიან გადაიხადონ უფრო მეტიც. საბოლოოდ მოსამართლემ ბრალდებულები წინასწარ პატიმრობაში დატოვა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბერი იყო უსამართლობის, უსინდისობის, კორუფციის, ღირსების შელახვის, დამცირების გამოძახილი – ირაკლი ნადირაძე

მოსახლეობის სამომხმარებლო ხარჯების 45% სურსათსა და სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტებზე მოდის – კვლევა

პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში

პუტინის მრჩეველი მოლაპარაკებებს რუსეთში აკრძალული WhatsApp-ითაც აწარმოებს

პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს 27.11.2025
პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს
მოსამართლე მეია მელქაძემ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 11 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა 27.11.2025
მოსამართლე მეია მელქაძემ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 11 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა
“სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ახალ კონცეფციას საჭიროებდა და არა დახურვას” 27.11.2025
“სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ახალ კონცეფციას საჭიროებდა და არა დახურვას”
„მიცვალებული ორჯერ არ კვდება, მე სოხუმში დავიღუპე“ — ბათუმელი მედროშის სიტყვა 27.11.2025
„მიცვალებული ორჯერ არ კვდება, მე სოხუმში დავიღუპე“ — ბათუმელი მედროშის სიტყვა
ადვოკატი: კადრებში ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს ტუღუში ეზოში გულწასული სამართალდამცველის დასახმარებლად შევიდა 27.11.2025
ადვოკატი: კადრებში ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს ტუღუში ეზოში გულწასული სამართალდამცველის დასახმარებლად შევიდა
მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა 27.11.2025
მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე 27.11.2025
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს 27.11.2025
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს