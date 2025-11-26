ახალი ამბები

კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა

26 ნოემბერი, 2025 •
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამჟამად სოციალურ დახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე ღარიბია. მისი თქმით, სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა გადასახედია.

„სიღარიბის მაჩვენებელი, გასული 4 წლის განმავლობაში, განახევრდა. იყო 21.3% სიღარიბის მაჩვენებელი და შარშანდელი მონაცემებით ჩამოსულია 9.4 %-მდე, ეს არის ეკონომიკური ზრდის შედეგი. 2020 წლის ბოლოს ჩვენი ეკონომიკა იყო დაახლოებით 4 300 აშშ დოლარი და დღეს არის გაზრდილი დაახლოებით 9 200 დოლარამდე ერთ სულ მოსახლეზე და პირველად ისტორიაში, წელს, გადასცდება 10 000 აშშ დოლარს. ეკონომიკა გაიზარდა დოლარში ორჯერ და მეტად. ლარშიც გვქონდა სწრაფი ზრდა და ამან, რა თქმა უნდა, გამოიწვია სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირება: 20%-ზე მეტიდან ჩამოვიდა 9.4 %-მდე. პირველად ხდება ისე, რომ სოციალურ დახმარებას იღებს იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებ ადამიანთა რაოდენობა.

ანუ, ღარიბებზე მეტი იღებს სოციალურ დახმარებას, პირველად ხდება ეს საქართველოს ისტორიაში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი არის გადასახედი, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთგვარი მორატორიუმი იყო გამოცხადებული 2020 წლიდან.

მოგეხსენებათ, რომ კოვიდის დროს ობიექტური მიზეზების გამო, გარე ფაქტორების გამო გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა მკვეთრად. მაშინ გვქონდა სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები, ეკონომიკა შემცირდა 6.5 %-ით 2020 წელს. ამან გამოიწვია ბიუჯეტში სოციალური პრობლემები და გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა და მას შემდეგ ერთგვარი მორატორიუმი იყო გამოცხადებული, შესაბამისად, არათუ აკლდებოდა ამ რაოდენობას, ემატებოდა. თუმცა ამას კავშირი არ აქვს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუარესებასთან. სიღარიბის მაჩვენებელი 21.3%-დან შემცირდა 9.4%-მდე“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი

“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე

დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში

პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე 26.11.2025
“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა 26.11.2025
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა
“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი 26.11.2025
“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე 26.11.2025
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე
PSP-ს კამპანიამ “ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ” ბარსელონაში წლევანდელი ADCE გრან პრი და ჯამში 5 ჯილდო მოიპოვა 26.11.2025
PSP-ს კამპანიამ “ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ” ბარსელონაში წლევანდელი ADCE გრან პრი და ჯამში 5 ჯილდო მოიპოვა
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში 26.11.2025
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა 26.11.2025
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია 26.11.2025
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია