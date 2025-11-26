ახალი ამბები

კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში

26 ნოემბერი, 2025 •
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არაბულ საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-თან გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში წარმოშობილი პოტენციური დავა ბრიტანული სამართლით განიხილება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გიორგი გახარიას თანაპარტიელის, გიორგი შარაშიძის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ.

როგორც ცნობილია, Eagle Hills-თან გაფორმებული კონტრაქტი საიდუმლოა. შესაბამისად, მისი დეტალები ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ კონტრაქტის ყველა ძირითადი ასპექტი საზოგადოებას უკვე გააცნეს.

რაც შეეხება ადგილს, სადაც პოტენციურად საქართველო და არაბული კომპანია იდავებენ, თუ მშენებლობის პროცესში რაიმე გაუგებრობას ექნება ადგილი, კობახიძის თანახმად, კონტრაქტში ჩაწერილია, რომ ციურიხის არბიტრაჟით განიხილება ნებისმიერი დავა.

Eagle Hills-თან გაფორმებულია საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც თბილისსა და აჭარაში 6,6 მილიარდი დოლარის ღირებულების დეველოპერული პროექტები უნდა განხორციელდეს და ახალი საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეიქმნას.

Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი

“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე

დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში

პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე 26.11.2025
“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა 26.11.2025
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა
“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი 26.11.2025
“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე 26.11.2025
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე
PSP-ს კამპანიამ “ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ” ბარსელონაში წლევანდელი ADCE გრან პრი და ჯამში 5 ჯილდო მოიპოვა 26.11.2025
PSP-ს კამპანიამ “ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ” ბარსელონაში წლევანდელი ADCE გრან პრი და ჯამში 5 ჯილდო მოიპოვა
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში 26.11.2025
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა 26.11.2025
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია 26.11.2025
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია