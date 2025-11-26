კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში

არაბულ საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-თან გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში წარმოშობილი პოტენციური დავა ბრიტანული სამართლით განიხილება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გიორგი გახარიას თანაპარტიელის, გიორგი შარაშიძის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ.
როგორც ცნობილია, Eagle Hills-თან გაფორმებული კონტრაქტი საიდუმლოა. შესაბამისად, მისი დეტალები ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ კონტრაქტის ყველა ძირითადი ასპექტი საზოგადოებას უკვე გააცნეს.
რაც შეეხება ადგილს, სადაც პოტენციურად საქართველო და არაბული კომპანია იდავებენ, თუ მშენებლობის პროცესში რაიმე გაუგებრობას ექნება ადგილი, კობახიძის თანახმად, კონტრაქტში ჩაწერილია, რომ ციურიხის არბიტრაჟით განიხილება ნებისმიერი დავა.
Eagle Hills-თან გაფორმებულია საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც თბილისსა და აჭარაში 6,6 მილიარდი დოლარის ღირებულების დეველოპერული პროექტები უნდა განხორციელდეს და ახალი საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეიქმნას.