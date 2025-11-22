ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას

22 ნოემბერი, 2025 •
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გამოცემა meydan.tv-ს ცნობით, ბაქოს სასამართლოებში და პროკურატურაში უცხოეთში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ბლოგერებზე, ჟურნალისტებსა და პოლიტიკურ აქტივისტებზე დაწყებული მრავალი სისხლის სამართლის საქმე დაუსწრებლად მიმდინარეობს.

ბაქოს მძიმე დანაშაულთა სასამართლოში ახალი პროცესი დაიწყო რვა ემიგრანტი ბლოგერისა და აქტივისტის საქმეზე, მათ შორის ტურალ სადიკლის, ყურბან მამმედოვის, ელშად მამმედოვისა და სულეიმან სულეიმანლის მიმართ. ბრალდებები მოიცავს “ტერორიზმზე საჯარო მოწოდებებს” და “სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საწინააღმდეგო ქმედებებს”. ყველა ბრალდებული ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმყოფება.

აღნიშნული საქმე წელს დაწყებული უფრო ფართო ტალღის ნაწილია: ზაფხულში სასამართლომ უცხოეთში მცხოვრები შვიდი ბლოგერის მიმართ დაკავების გადაწყვეტილება მიიღო.

ამავდროულად, როგორც გამოცემა წერს, პროკურატურა და ხელისუფლების მხარდამჭერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ საქმეები „სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე და კონსტიტუციური წყობის დაცვაზე მიმართულ უკანონო ქმედებებს“ უკავშირდება. ოპოზიცია, უფლებადამცველები და რამდენიმე ანალიტიკოსი კი პროცესებს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად აფასებენ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს

რას გულისხმობს აშშ-ის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინისთვის

კობახიძემ ამერიკელებთან 1-საათიანი შეხვედრიდან 45 წუთი ივანიშვილის 607 მლნ-ზე ისაუბრა – ბოკუჩავა

კალაძე ადასტურებს, რომ ლუკა ძაძამიამ საკრებულო დატოვა

უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი 22.11.2025
უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს 22.11.2025
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას 22.11.2025
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას
დაკავებულმა აქტივისტმა გია ჯვარშეიშვილმა შიმშილობა დაიწყო 22.11.2025
დაკავებულმა აქტივისტმა გია ჯვარშეიშვილმა შიმშილობა დაიწყო
შეძლებს თუ არა ამერიკელი მემარჯვენე უკან დაბრუნებას? | მოსაზრება 21.11.2025
შეძლებს თუ არა ამერიკელი მემარჯვენე უკან დაბრუნებას? | მოსაზრება
თბილისში გორიდან მოვლენილი მოსამართლის პირველი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები 21.11.2025
თბილისში გორიდან მოვლენილი მოსამართლის პირველი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები
უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს 21.11.2025
უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა 21.11.2025
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა