სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ბაქოში ჩავიდნენ – Meydan.tv

გამოცემა Meydan.tv-ს ცნობით, 21 ნოემბერს ბაქოში ჩავიდა სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ჯგუფი. აღნიშნული ვიზიტი ხორციელდება 21-22 ოქტომბერს ერევანში აზერბაიჯანის დელეგაციის ვიზიტის საპასუხოდ.
ოფიციალური ცნობით, შეხვედრის მიზანია 2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში მიღებული ერთობლივი განცხადებიდან გამომდინარე მშვიდობის დღის წესრიგის ფარგლებში დიალოგის გაგრძელება.
22 ოქტომბერს ერევანში, უსაფრთხოების საბჭოს მდივან არმენ გრიგორიანის მონაწილეობით, გაიმართა სომხეთისა და აზერბაიჯანის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ორმხრივი შეხვედრა.
2020 წლის 44-დღიანი ომისა და 2023 წელს ჩატარებული სამხედრო ოპერაციების შედეგად, აზერბაიჯანმა სრულად დაიბრუნა სუვერენული კონტროლი ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სხვადასხვა ფორმატში მიმდინარეობდა მშვიდობის მოლაპარაკებები.
2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში აზერბაიჯანის, სომხეთისა და აშშ-ის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ. იმავე დღეს მხარეებმა პარაფირება გაუკეთეს მშვიდობის ხელშეკრულების ტექსტსაც და დაამტკიცეს შეხვედრის საბოლოო დოკუმენტი. განცხადება ითვალისწინებს სომხეთის სამხრეთით გამავალ შეუფერხებელ კავშირს აზერბაიჯანის ძირითადი ნაწილისა და ნახიჩევანს შორის. მარშრუტი TRIPP (ტრამპის მარშრუტი) უნდა განხორციელდეს სომხეთის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და იურისდიქციის ფარგლებში.
პარაფირებული დოკუმენტის მიხედვით, მხარეები აღიარებენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას.