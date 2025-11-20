ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი

20 ნოემბერი, 2025 •
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“8 აგვისტოს ვაშინგტონში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეული შეთანხმებების შედეგად არა მხოლოდ გაუქმდება ბლოკადა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, არამედ გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვის”.

როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ვაგან კოსტანიანმა განაცხადა საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში [სომხეთის პრეზიდენტ ვაგნ ხაჩატურიანთან ჩამოსული დელეგაციის შემადგენლობაში], როდესაც შეაჯამა თბილისში შეხვედრების შედეგები.

“ვაშინგტონში 8 აგვისტოს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის დამყარების შემდეგ, ფაქტობრივად, არა მხოლოდ გაუქმდება ბლოკადა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, არამედ გაიხსნება ახალი შესაძლებლობები მეგობარი საქართველოსთვის. ამ კონტექსტში ორმხრივი დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთული იყო და მიმდინარე ვიზიტის განმავლობაში სომხეთის პრეზიდენტი შეეხო ყველა ამ საკითხს შეხვედრების დროს”

8 აგვისტოს ვაშინგტონში სომხეთმა და აზერბაიჯანმა პარაფირებული მშვიდობის ხელშეკრულება გააფორმეს, რის შემდეგაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადეს, რომ ქვეყნებს შორის მშვიდობა დამყარდა.

ვაშინგტონში ჩატარებული მშვიდობის სამიტის შედეგების მიხედვით, რომელშიც მონაწილეობდნენ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა აშშ-ის პრეზიდენტის თანდასწრებით ხელი მოაწერეს დეკლარაციას.

ვაშინგტონში მიღწეული შეთანხმებებით საქართველოსთვის ბენეფიტების მიღებაზე იქამდე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც ისაუბრა:

მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა

ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა

კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო

აქციაზე 13 ადამიანი დააკავეს

„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს 20.11.2025
„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ 20.11.2025
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს 20.11.2025
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება 20.11.2025
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ 20.11.2025
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი 20.11.2025
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი
სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს 20.11.2025
სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს
“სანიტარიული ნორმების დარღვევა, გაურკვეველი საღებავის გამოყენება” – სურსათის სააგენტო თევზის საწარმოები შეამოწმა 20.11.2025
“სანიტარიული ნორმების დარღვევა, გაურკვეველი საღებავის გამოყენება” – სურსათის სააგენტო თევზის საწარმოები შეამოწმა