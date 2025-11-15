ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული ინფრასტრუქტურის განბლოკვამ, მათ შორის „ტრამპის გზის” განხორციელებამ სომხეთის ტერიტორიის გავლით, ყველა ქვეყნისთვის შეიძლება უზრუნველყოს ურთიერთგამომგებიანი ეკონომიკური შესაძლებლობები. როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, ამის შესახებ განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა.

„ეს განბლოკვა შექმნის შეუფერხებელ სატრანსპორტო კავშირს სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყანასა და მეზობელ რეგიონებს შორის, მათ შორის, მაგალითად, საქართველოს რკინიგზის დაკავშირებას სპარსეთის ყურესთან. გიუმრი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის გახსნაც სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე, უდავოდ, შეიძლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობდეს ამ მიმართულებით და ქართული სარკინიგზო ქსელების გვერდით გახდეს ევროპა-ცენტრალური აზიის სატრანსპორტო ჯაჭვის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს არის სომხეთის ხედვა და საფუძველი პრაქტიკული ნაბიჯებისთვის“, – განაცხადა მირზოიანმა.

ორმხრივი სომხეთ-თურქეთის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში მონაწილე სპეციალური წარმომადგენლები რუბენ რუბინიანი და სერდარ ქილიჩი 12 სექტემბრის ერევნის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ გადადგან პრაქტიკული ნაბიჯები გიუმრი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის ამოქმედების მიმართულებით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

