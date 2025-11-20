ახალი ამბებირეკლამა

„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი

20 ნოემბერი, 2025 •
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
  • Bandag-ის ქარხანა ქალაქ რუსთავში აშენდება და ინვესტიციის მოცულობა 2 000 000 ამერიკული დოლარი იქნება

თეგეტა მოტორსსა და Bridgestone- შორის ისტორიული ხელშეკრულება გაფორმდა. კავკასიის რეგიონში პირველად Bandag-ის ქარხანას ქართული კომპანია ექსკლუზიურად ააშენებს, სადაც სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების საბურავებს უახლესი ტექნოლოგიით განაახლებენ. Bandag- Bridgestone-ის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც ხელახალი გამოყენებისათვის, საერთაშორისო მასშტაბით, ყოველწლიურად მილიონობით საბურავს აწარმოებს.

თეგეტა მოტორსსადა მსოფლიო ბრენდს შორის შეთანხმების დოკუმენტს ხელი მოეწერა თბილისში, კომპანიის მულტიფუნქციურ სერვისცენტრში. ღონისძიებაზე დასასწრებად საქართველოში საგანგებოდ ჩამოვიდნენ Bridgestone-ის წარმომადგენლები, მათ შორის Bridgestone Core Tyre Business Africa & Middle East-ის პრეზიდენტი ჟაკ ფურიე.

ეკატერინე ქავთარაძე, „თეგეტა ჰოლდინგისმთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი: თეგეტა მოტორსსადა Bridgestone-ის 27-წლიანი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადადის და მოხარულები ვართ, რომ ამ მნიშვნელოვან დღეს მსოფლიო ბრენდის წარმომადგენლებს ვმასპინძლობთ

ხანგრძლივი თანამშრომლობის პერიოდში ჩვენი ერთობლივი საქმიანობა მკვეთრად გაფართოვდა და დღეისათვის უკვე იაპონური ბრენდის რეგიონული დისტრიბუტორები ვართ. ბაზრისა და სამოქმედო არეალის ზრდამ კი ახალი ნაბიჯები და განვითარება მოითხოვა. Bandag-ის ქარხნის მშენებლობა ორი ბრენდის გრძელვადიანი ხედვის ნაწილი და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებაა, რომელიც მდგრად განვითარებასა და ინოვაციას ემყარება

პირველ ეტაპზე რეგიონულ დონეზე 5 000-მდე საბურავის წარმოებას ვგეგმავთ. მომდევნო ხუთი წლის ჭრილში ეს ციფრი გაორმაგდება. შედეგად, პირველ რიგში, გარემოზე ზემოქმედებას და, ამასთან ერთად, ჩვენი კორპორაციული მომხმარებლების ხარჯებს მნიშვნელოვნად შევამცირებთ“. 

პროექტის ჯამური ინვესტიცია 2 000 000 აშშ დოლარია. საწყის ეტაპზეთეგეტა მოტორსიყველა ტიპის სატვირთოებისა და ავტობუსებისთვის განკუთვნილი საბურავების განახლებას გეგმავს. პროცესი სრულად საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით წარიმართება, რაც იძლევა გარანტიას, რომ განახლებული საბურავი იმავე ფუნქციის იქნება, როგორიც ახალი. ხელახალი გამოყენებისათვის წარმოებული საბურავების ექსპორტს ჰოლდინგი სომხეთსა და აზერბაიჯანში აპირებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ გამოყენებული საბურავის კარკასი აბსოლუტურად იმავე მასალებით იფარება, რომლებითაც ახალია წარმოებული. ერთეულ საბურავზე ღირებულება, ახალთან შედარებით, 30-40%-ით მცირდება, ექსპლუატაციის ვადა კი 5 წელია.

Bandag-ის ქარხნის მშენებლობა ქალაქ რუსთავში მიმდინარე წელს დაიწყება და 2026 წლის მესამე კვარტალში დასრულდება. ობიექტის მშენებლობას Bridgestone-ისა და Bandag-ის წარმომადგენლები ინტენსიურ მონიტორინგს გაუწევენ. ქარხანა Bandag-ის უახლესი ევროპული და ამერიკული მანქანადანადგარებით აღიჭურვება.

უკვე გაწერილია პროცესი წარმოების დაწყებამდეციაპონური ბრენდის გამოცდილი სპეციალისტები ქართველ პერსონალს საგანგებოდ გადაამზადებენ. უშუალოდ ქარხნის ამოქმედების შემდეგ კი ობიექტისა და თანამშრომლების მუშაობას Bandag-ის წარმომადგენლები, მინიმუმ, ექვსი თვის განმავლობაში დააკვირდებიან

ქარხანაში საბურავების გადაკვრის ფართოდ გავრცელებულ ტექნოლოგიას გამოიყენებენ. მეორადი საბურავის კარკასის ვარგისობა სპეციალური აპარატით, .. შეაროგრაფით შემოწმდება. ეს არის უმაღლესი კატეგორიის დანადგარი, რომელიც, რეგიონის ფარგლებში, მხოლოდ რუსთავში Bandag-ის ქარხანას ექნება. სკანირების შემდეგი ეტაპი ნარჩენი პროტექტორის მოშორებაა, რასაც ახალი, მაღალი ხარისხის მასალა ცვლის.

თეგეტა მოტორსშიგანმარტავენ, რომ გადაკრული საბურავის გამოყენების შემთხვევაში ფასი ერთ კილომეტრზე მკვეთრად დაბალია, თუმცა სატრანსპორტო საშუალება ზუსტად იმდენივე მანძილის დაფარვას შეძლებს, რამდენსაც ახალი საბურავით გაივლიდა.

ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად, ხაზგასასმელია გარემოსდაცვითი ფაქტორი. Bandag-ის ტექნოლოგიით საბურავების ხელახალი წარმოებისას ნაკლები ნედლეული და ენერგიაა საჭირო. ამასთანავე, საბურავის რამდენიმე ციკლით გამოყენება ამცირებს ნარჩენებისა და ნახშირბადის კვალის მოცულობას და ბუნებრივი რესურსების გონივრულად გამოყენებას უწყობს ხელს.

ეკოლოგიაზე ზრუნვა და მწვანე გადაწყვეტილებებითეგეტა მოტორსისპრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელსაც კომპანია წლიდან წლამდე აფართოებს და ახალ ინდუსტრიულ კულტურას ქმნის. სამომავლოდ იგეგმება საბურავების გადამმუშავებელი ქარხნის მშენებლობაც, რაც საბურავების სრული სასიცოცხლო ციკლის მართვასა და ნარჩენების მინიმალიზაციას უზრუნველყოფს.

________________________________________________

თეგეტა მოტორსის შესახებ: თეგეტა ჰოლდინგში შემავალი კომპანია თეგეტა მოტორსი 1995 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების სერვისის მიმართულებით. ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანია მომხმარებელს ავტომომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, როგორც მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ისე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით. კომპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ფილიალი აქვს, რომლებიც 500 000-მდე საცალო და 35 000-მდე კორპორაციულ მომხმარებელს ემსახურება. თეგეტა მოტორსი 300-მდე მსოფლიო ბრენდის წარმომადგენელია საქართველოში, მათ შორის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst და სხვა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები

სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი

PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს

“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ

ანატოლი გიგაურისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 20.11.2025
ანატოლი გიგაურისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი 20.11.2025
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი
“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე 20.11.2025
“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე
ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია 20.11.2025
ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა 20.11.2025
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა 20.11.2025
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა
კლუნების ფონდი მზიას განაჩენზე: “მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე” 20.11.2025
კლუნების ფონდი მზიას განაჩენზე: “მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე”
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო 20.11.2025
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო