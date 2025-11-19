ახალი ამბები

კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო

20 ნოემბერი, 2025 •
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველო-ევროკავშირის დიალოგის გაუქმების შესახებ ამბობს, რომ საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული და რაციონალური იყო, ვიდრე ევროკავშირის.

„აქაც გამოჩნდა, რომ ისინი გაურბიან დისკუსიას, გაურბიან მსჯელობას და საბაბებს ეძებენ იმისთვის, რომ ნებისმიერი ტიპის დისკუსია ჩაშალონ. როგორ შეიძლება, რომელიღაც თანამდებობის პირის გამო, — მე მგონი, ეს დასახელდა მიზეზად, — ჩაშალო დიალოგი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით?! ჭირივით ეშინიათ დიალოგის, ასეთია მათი დამოკიდებულება. ეს არის საბჭოური მიდგომა. მოქმედებენ, როგორც საკავშირო ხელისუფლება. ადრე საკავშირო ხელისუფლებას უწოდებდნენ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას და ახლა ევროკავშირის ხელისუფლება წარმოგვიდგება, როგორც საკავშირო ხელისუფლება. არ არის ეს სწორი მიდგომა, ეს არის საბჭოური მიდგომა. საბჭოური მიდგომაც კი იყო ბევრად უფრო პრაგმატული და რაციონალური. ამ შემთხვევაში, ყოველგვარი დისკუსიისგან გაქცევა არის საბჭოურ მიდგომაზე ბევრად უფრო მძიმე რამ, რასაც ჩვენ ვხედავთ“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ „იმედის“ ეთერში.

მას არ დაუკონკრეტებია, შს მინისტრის სანქცირებული მოადგილე, ალექსანდრე დარახველიძე იყო თუ არა ის, ვისი დელეგაციაში ყოფნის გამოც თქვა ევროკავშირმა უარი 21 ნოემბერს, ბრიუსელში დაგეგმილ დიალოგზე.

„ყველა სამინისტროში არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ყველაზე მეტი ცოდნა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და შეიძლება, შენ გითხრან ევროპული ბიუროკრატიიდან, რომ ეს ყველაზე მცოდნე და კომპეტენტური ადამიანი კი არ უნდა წამოვიდეს, ვიღაც სხვა უნდა წამოვიდეს, იმიტომ, რომ ესტონეთმა, მარგუს ცაჰკნამ თუ ვიღაცამ დაუწესა სანქცია ამ შენს კონკრეტულ თანამდებობის პირს. რა თქმა უნდა, ასეთ შეურაცხმყოფელ მიდგომას ჩვენ ვერ გავყვებით“, — თქვა კობახიძემ.

გამოცემა „რეალპოლიტიკამ” 18 ნოემბერს, წყაროზე დაყრდნობით, გაავრცელა ცნობა, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ადამიანის უფლებებზე ყოველწლიური დიალოგის შეხვედრა, რომელიც 21 ნოემბერს ბრიუსელში უნდა ჩატარებულიყო, გაუქმდა. გამოცემის წყაროს თანახმად, გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა „ოცნების” ხელისუფლების მიერ დელეგაციის შემადგენლობაში სანქცირებული პირების ჩასმის მცდელობა.

ევროკავშირის სპიკერმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ანიტა ჰიპერმა „ნეტგაზეთს“ უთხრა, რომ შეხვედრა გადადებულია „ქართული მხარის ხელის შემშლელი გარემოებების გამო”.

„ამ ეტაპზე დიალოგი გადაიდო ქართული მხარის ხელის შემშლელი გარემოებების გამო. ჩვენ მზად ვართ, ჩავატაროთ შეხვედრა ამ კუთხით, რათა წარმოვაჩინოთ ევროკავშირის პოზიცია ადამიანის უფლებებზე”, – მისწერა „ნეტგაზეთს“ ანიტა ჰიპერმა.

თბილისმა განაცხადა, რომ ბრიუსელის მხრიდან ევროკავშირის საბჭოს 2024 წლის 27 ივნისის დასკვნების საფუძველზე საქართველოსთან შეწყვეტილი დიალოგის სრულად განახლების შემდეგ განიხილავს სხვადასხვა მიმართულებით ევროკავშირთან დიალოგის ფორმატებში ჩართვას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო

ცხინვალი აცხადებს, რომ ლოგიკური იქნებოდა ჩორჩანაში პოლიციის პოსტის დემონტაჟი

ყაველაშვილი სომხეთის პრეზიდენტს ხვდება

კენჭისყრის შენობაში აუდიოს ჩაწერა აიკრძალება – “ოცნების” კანონპროექტი

კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო 20.11.2025
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო
აქციაზე 10-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს 19.11.2025
აქციაზე 10-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს
ადვოკატთა ასოციაცია არ დაუშვებს არასწორი პრაქტიკის დანერგვას — ასათიანი სასამართლოს რეგულაციაზე 19.11.2025
ადვოკატთა ასოციაცია არ დაუშვებს არასწორი პრაქტიკის დანერგვას — ასათიანი სასამართლოს რეგულაციაზე
“კანონთან კონფლიქტში მყოფ” 14 წლამდე მოზარდებზე კანონპროექტი შემუშავდა 19.11.2025
“კანონთან კონფლიქტში მყოფ” 14 წლამდე მოზარდებზე კანონპროექტი შემუშავდა
IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს 19.11.2025
IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს
„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე 19.11.2025
„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები 19.11.2025
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი 19.11.2025
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი