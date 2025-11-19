ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ყაველაშვილი სომხეთის პრეზიდენტს ხვდება

19 ნოემბერი, 2025 •
ყაველაშვილი სომხეთის პრეზიდენტს ხვდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში სომხეთის პრეზიდენტის, ვაჰაგნ ხაჩატურიანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა.

“ჩემს კოლეგას საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ვუმასპინძლე. ცერემონიის ფარგლებში შესრულდა ორი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნები, ასევე, ერთმანეთს დელეგაციის წევრები წარვუდგინეთ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ჩემს კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრებს გავმართავ, შემდეგ კი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გავაკეთებთ”, – წერია მიხეილ ყაველაშვილის ფეისბუკ გვერდზე.

სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოს ეწვია დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში არიან: სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვაჰან კოსტანიანი, ეკონომიკის მინისტრი გევორგ პაპოიანი და მოადგილე არმან ხოჟოიანი, სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში აშოტ სუმბატიანი, სომხეთის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ხაჩატურ პოღოსიანი და ეროვნული ასამბლეის წევრი შირაკ ტოროსიანი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„თავისუფლების მოედანი“ პარტიად დარეგისტრირდა

ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი

STEM ოლიმპიადის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართება

რა იქნება შემდეგი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გაუქმება? – უჩა ნანუაშვილი “ოცნების” ნაბიჯებზე

„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე 19.11.2025
„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები 19.11.2025
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი 19.11.2025
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი
PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს 19.11.2025
PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს
“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ 19.11.2025
“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ
ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს 7 წელი მიესაჯა 19.11.2025
ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს 7 წელი მიესაჯა
რატომ უნდა იქირაო ოფისი დ ბლოკის საერთო სამუშაო სივრცეში 19.11.2025
რატომ უნდა იქირაო ოფისი დ ბლოკის საერთო სამუშაო სივრცეში
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო 19.11.2025
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო