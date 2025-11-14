აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს

“ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციას, რომელიც წარმოადგენს შუა კორიდორის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს და დისტანციურად უკავშირდება შორეულ აღმოსავლეთს ევროპასთან, გარკვეული დესტრუქციული წრეები ყველა შესაძლო გზით ცდილობენ ხელი შეუშალონ”.
როგორც apa.az იუწყება, ამის შესახებ განაცხადა აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, გენერალ-პოლკოვნიკმა ალი ნაგიევმა, თურქული სახელმწიფოების უსაფრთხოების ორგანოების შეხვედრაზე, რომელიც ქალაქ ხანკენდში გაიმართა.
გენერალ-პოლკოვნიკმა ალი ნაგიევმა დეტალურად ისაუბრა სპეციალური სამსახურების როლის შესახებ საერთაშორისო სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ხაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფაში, მათ დაცვაზე საერთაშორისო ტერორიზმისგან, ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულისგან, კონტრაბანდისა და სხვა ნეგატიური გამოვლინებებისგან.
აღინიშნა, რომ “ზოგიერთი დესტრუქციული წრე ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუშალოს ზანგეზურის კორიდორის განხორციელებას, რომელიც წარმოადგენს შუა კორიდორის მნიშვნელოვან ნაწილს, განლაგებულს შორეული აღმოსავლეთიდან ევროპამდე. და სწორედ ეს ფაქტორი აქცევს მნიშვნელოვან ამოცანად , აღნიშნულ მიმართულებაში საიმედო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდეს “.