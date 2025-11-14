აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

14 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციას, რომელიც წარმოადგენს შუა კორიდორის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს და დისტანციურად უკავშირდება შორეულ აღმოსავლეთს ევროპასთან, გარკვეული დესტრუქციული წრეები ყველა შესაძლო გზით ცდილობენ ხელი შეუშალონ”.

როგორც apa.az იუწყება, ამის შესახებ განაცხადა აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, გენერალ-პოლკოვნიკმა ალი ნაგიევმა, თურქული სახელმწიფოების უსაფრთხოების ორგანოების შეხვედრაზე, რომელიც ქალაქ ხანკენდში გაიმართა.

გენერალ-პოლკოვნიკმა ალი ნაგიევმა დეტალურად ისაუბრა სპეციალური სამსახურების როლის შესახებ საერთაშორისო სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ხაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფაში, მათ დაცვაზე საერთაშორისო ტერორიზმისგან, ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულისგან, კონტრაბანდისა და სხვა ნეგატიური გამოვლინებებისგან.

აღინიშნა, რომ “ზოგიერთი დესტრუქციული წრე ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუშალოს ზანგეზურის კორიდორის განხორციელებას, რომელიც წარმოადგენს შუა კორიდორის მნიშვნელოვან ნაწილს, განლაგებულს შორეული აღმოსავლეთიდან ევროპამდე. და სწორედ ეს ფაქტორი აქცევს მნიშვნელოვან ამოცანად , აღნიშნულ მიმართულებაში საიმედო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდეს “.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას

ბალდის კანიონის მცველებმა სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან საჯარო შეხვედრა ვერ მოახერხეს

გიორგი გახარიას პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს, მასზე ძებნა გამოცხადდება

გზის გადაკეტვის საბაბით პატიმრობაში გაშვებული დედა-შვილის ამბავი — მოსამართლე ენუქიძის მორიგი გადაწყვეტილება

„მოემზადე ზამთრისთვის“ – შეცვალე აკუმულატორი „თეგეტა მოტორსში“ 14.11.2025
ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გაუგრძელეს – ადვოკატი 14.11.2025
აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს 14.11.2025
აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს 14.11.2025
ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი 14.11.2025
ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით 14.11.2025
“დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ 14.11.2025
დროებითი ჯებირის საქმეზე დაკავებულები გათავისუფლდნენ 14.11.2025
