დღეს სასამართლო ისევ განიხილავს სადიგოვის საქმეს რუსთაველის გადაკეტვის გამო

12 ნოემბერი, 2025 •
დღეს სასამართლო ისევ განიხილავს სადიგოვის საქმეს რუსთაველის გადაკეტვის გამო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 13:00 საათზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან სადიგოვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა იმართება. შსს მას ამჯერად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე  გზის გადაკეტვას ედავება 2025 წლის 19-21 ოქტომბერს.

სადიგოვი გზის გადაკეტვის გამო ერთხელ უკვე ცნეს სამართალდამრღვევად და მას 14-დღიანი პატიმრობა განესაზღვრა.

“ივანიშვილს 1 თეთრსაც არ გადავუხდი” – სადიგოვი 275- ათასიან ჯარიმაზე

სადიგოვის ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განმარტებით, 2025 წლის 22 ოქტომბერს, როდესაც შსს-მ აფგან სადიგოვი დააკავა და ადმინისტრაციული საქმის განხილვის მიზნით სასამართლოს მიმართა, უწყებისთვის ასევე ცნობილი იყო, რომ სადიგოვი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 19-21 ოქტომბერსაც იმყოფებოდა და გზის სავალ ნაწილზე იდგა. ეს ფაქტი თავად შსს-ს მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი საქმის მასალებით დასტურდება. მიუხედავად ამისა, შსს-მ პირველ ეტაპზე მხოლოდ 18 ოქტომბრის ფაქტის განხილვა მოითხოვა და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სადიგოვი სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო და დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებოდა, უწყებამ კვლავ მიმართა სასამართლოს. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ შსს-მ განზრახ არ მიმართა სასამართლოს დანარჩენ დღეებთან დაკავშირებით, რათა სასამართლოს ორჯერ ჰქონოდა შესაძლებლობა, აფგან სადიგოვის მიმართ ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოეყენებინა. აშკარაა, რომ შსს ცდილობს სასამართლოს მეშვეობით პროტესტში აქტიურად ჩართული აქტივისტი სამაგალითოდ დასაჯოს.

ამასთან, ორგანიზაციის ცნობითვე, აფგან სადიგოვს წარმოების არც ერთ ეტაპზე მისთვის გასაგებ ენაზე არ გადასცემია ადმინისტრაციული საქმის მასალები, რაც არღვევს მისი, როგორც სამართალწარმოების მონაწილის, საპროცესო უფლებებს.

“მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო სათანადოდ არ აფასებს რეპრესიული კანონების შინაარსს და მათ აშკარა შეუსაბამობას ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან, იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო იმსჯელებს ორმაგი დასჯის პრინციპის აკრძალვაზე მოცემულ შემთხვევაში, რაც შსს-ს საქმის მასალებითაც კი დასტურდება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აგრძელებს აფგან სადიგოვის ინტერესების დაცვას და სასამართლო პროცესის შემდეგ საზოგადოებას დამატებით მიაწვდის განახლებულ ინფორმაციას”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კობახიძემ ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლა

ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი

სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?

დააკავეს ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

„ოცნების“ პასუხი უვიზო რეჟიმის რეკომენდაციების შესრულებაზე დამაკმაყოფილებელი არაა — ელჩი 12.11.2025
„ქოცების სასამართლოში არ მივალ და არავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მივცემ“ — მაკო გომური გახარიაზე 12.11.2025
“სომხეთი რუსული ხორბლის ყიდვაზე უარს არ ამბობს, მაგრამ სხვა შემოთავაზებებსაც განიხილავს” 12.11.2025
მოულოდნელი არ იყო, ივანიშვილის ვენდეტაა – ბუჩუკური გახარიასთვის ბრალის წაყენებაზე 12.11.2025
აფხაზეთში უსაფრთხოების სისტემის კრიზისზე საუბრობენ 12.11.2025
ყვარლის მერის მოადგილეს, მის ძმასა და საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალდება წარედგინათ 12.11.2025
თურქული სამხედრო-სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე კიდევ ერთი ცხედარია ნაპოვნი 12.11.2025
სააპელაციომ საბა სხვიტარიძისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა უცვლელი დატოვა 12.11.2025
