ახალი ამბებირეკლამა

სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?

12 ნოემბერი, 2025 •
სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

წლის ბოლო გვიახლოვდება, ხარჯები იზრდება და ასეთ დროს განსაკუთრებით საჭირო ხდება დამატებით ფინანსურ რესურსებთან წვდომა. საბედნიეროდ, ექსპრეს ლომბარდში ოქროს სანაცვლოდ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი შეფასება შეგიძლია მიიღო! ეს არ არის უბრალოდ სლოგანი, ეს ის რეალობაა, რომლის გადამოწმება თავადაც მარტივად შეგიძლია.

Expresslombard.ge-ზე წარმოდგენილი ონლაინ კალკულატორი ზუსტად გაჩვენებს იმ თანხას, რომლის მიღებას შენი ნივთების სანაცვლოდ შეძლებ. ასეთი პირდაპირობა და გამჭვირვალობა სრულად გამორიცხავს გაურკვევლობას და უსიამოვნო სიურპრიზებს.

რაც მთავარია, ექსპრეს ლომბარდის ფილიალებში ნივთების შეფასება თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ხორციელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნივთი არ ზიანდება, არ იქლიბება და არ კარგავს თავდაპირველ სახეს.

უსაფრთხოებასთან ერთად, ექსპრეს ლომბარდში კომფორტული და პრივატული გარემო დაგხვდება, რომელიც კვირის ნებისმიერ დღეს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24/7-ზეა ხელმისაწვდომი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის:
032 2 39 39 39 | *3939
expresslombard.ge/ka

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის სენატი თანახმაა „შათდაუნი“ დასრულდეს

2,7 მლნ ლარის მიწის ნაკვეთების მითვისებისთვის 5 პირს ბრალი წარედგინა

ირაკლი ხმალაძე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე აღარაა

პროკურატურის ცნობით, „სფერო ინვესტმა“ 244 მოქალაქისგან 12 მლნ ლარი მიითვისა

კობახიძემ ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლა 12.11.2025
კობახიძემ ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლა
ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი 12.11.2025
ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი
სუს-ის თქმით, ტყეში 2017-ში მოკლული ჩატაევის სამალავი აღმოაჩინა 12.11.2025
სუს-ის თქმით, ტყეში 2017-ში მოკლული ჩატაევის სამალავი აღმოაჩინა
სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება? 12.11.2025
სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?
დააკავეს ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე 11.11.2025
დააკავეს ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე
ფინანსურ დანაშაულში მსჯავრდადებულ მოხელეებს დეკლარაციების შევსება 30 წელი მოუწევთ 11.11.2025
ფინანსურ დანაშაულში მსჯავრდადებულ მოხელეებს დეკლარაციების შევსება 30 წელი მოუწევთ
ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი 11.11.2025
ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე 11.11.2025
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე