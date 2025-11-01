ახალი ამბები

ივანიშვილი „პრესის თავისუფლების მტაცებლების” 2025 წლის სიაში შეიყვანეს

2 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ვლადიმერ პუტინის, ალექსანდრ ლუკაშენკოს, სი ძინპინისა და სხვების გევრდით RFS-მა (“რეპორტიორები საზღვრების გარეშე”) “პრესის თავისუფლების მტაცებელთა” 2025 წლის სიაში ბიძინა ივანიშვილი შეიყვანა.

„პრესის თავისუფლების მტაცებლების 2025 წლის სია” წარმოადგენს RSF-ის მიერ “მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის” ნაწილს, რომელსაც ყოველწიულარ აქვეყნებს ავტორიტეტული ორგანიზაცია. 

ინდექსი აფასებს პრესის თავისუფლების მდგომარეობას მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო “მტაცებელთა სია” გამოყოფს მათ, ვინც მედიის თავისუფლებას ფეხქვეშ თელავს.

 სია სხვადასხვა ინდიკატორის მიხედვით  ხუთ კატეგორიადაა დაყოფილი, ესენია: პოლიტიკური, უსაფრთხოების, ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური. ბიძინა ივანიშვილი არის მათ გვერდით, ვინც ფინანსურად ანადგურებს მედიას.

 “ვინაიდან ისინი ზღუდავენ საინფორმაციო მედიას ან მათზე თვითნებურად ახდენენ სამართლებრივ ზეწოლას, ბრენდან კარი (აშშ-ის ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის (FCC) ხელმძღვანელი), ვიცე-პროკურორი სენგ ჰინგი (კამბოჯა) და ქართველი მილიარდერი ოლიგარქი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შედიან 2025 წლის მტაცებლების ამ სიაში”, – ვკითხულობთ RFS-ის ვებ გვერდზე.


ივანიშვილი „პრესის თავისუფლების მტაცებლების” 2025 წლის სიაში შეიყვანეს
პირველ ნოემბერს აქციების ორი მონაწილე დააკავეს, უწყვეტი პროტესტი გრძელდება 
ზურაბ მენთეშაშვილს ერთ წლამდე პატიმრობა ემუქრება, გამოძიება სს კოდექსით დაიწყო 
თაღლითობის მცდელობის ბრალდებით თბილისის მერიის თანამშრომელი დააკავეს
პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში
ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილე კობა გაბუნიას პატიმრობა შეუფარდეს
Amnesty International: საქართველოში ადმინისტრაციული დაკავებები საფრთხეს უქმნის პროტესტის უფლებას 
პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა