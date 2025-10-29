ახალი ამბებისაზოგადოება

პროკურატურა თანახმაა, გირაოთი გაათავისუფლოს ნინო დათაშვილი

29 ოქტომბერი, 2025 •
პროკურატურა თანახმაა, გირაოთი გაათავისუფლოს ნინო დათაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს პროკურატურა ბრალდებულ ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს, რომ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა გირაოთი შეეცვალოს.

“როგორც ბრალდების მხარისთვის გახდა ცნობილი, ბრალდებულისთვის ჩატარებული სამედიცინო კვლევების შედეგად დადასტურებულია, რომ მას ესაჭიროება ქირურგიული ჩარევა და შემდგომი მკურნალობა.

პროკურატურა სასამართლოს ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე შუამდგომლობით დღესვე მიმართავს”, – ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

ადვოკატებისა და ოჯახის ინფორმაციით, ნინო დათაშვილი ხერხემლის პრობლემების გამო მძიმე მდგომარეობაშია და არ შეუძლია გადაადგილება. მათივე ცნობით, პატიმარს სასწრაფოდ ესაჭიროება 2 ოპერაცია. დათაშვილმა ვერ მოახერხა საკუთარ სასამართლოზე მისვლაც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის

გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა

გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე

აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს” 29.10.2025
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს 29.10.2025
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 29.10.2025
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა 29.10.2025
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი 29.10.2025
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები 29.10.2025
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები
ნინო დათაშვილს წინასწარი პატიმრობა 5000-ლარიანი გირაოთი შეეცვალა 29.10.2025
ნინო დათაშვილს წინასწარი პატიმრობა 5000-ლარიანი გირაოთი შეეცვალა