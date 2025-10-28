სელფი მობაილის გათამაშება: ფულადი პრიზები ₾350,000 საპრიზო ფონდიდან

სელფი მობაილმა აბონენტებისთვის მასშტაბური წამახალისებელი გათამაშება დაიწყო სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ ყოველ შევსებულ ₾5 დააგროვონ ბილეთები და მოიგონ 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 ან 100 000 ლარი.
გათამაშებაში ჩართვა მარტივია – აბონენტს შეუძლია დაადასტუროს მონაწილეობა ერთ-ერთი გზით:
- აკრიფოს USSD კოდი *2525#
- ჩაერთოს MyCellfie აპლიკაციით
- დარეკოს სელფის სატელეფონო ცენტრში – 110101
ბილეთი ირიცხება ყოველ ჯერზე, როდესაც აბონენტი შეავსებს ბალანსს 5 ლარით. მაგალითად, ₾5 შევსებისას მიიღებთ 1 ბილეთს, ₾10 შევსებისას – 2 ბილეთს და ა.შ. იმ შემთხვევაში, თუ ბალანსი ივსება სელფის აპლიკაციით MyCellfie App, ბილეთების რაოდენობა ორმაგდება.
პორტირებული აბონენტები ავტომატურად ერთვებიან გათამაშებაში და საჩუქრად იღებენ 5 ბილეთს.
გათამაშება ტარდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და სელფი მობაილის Facebook გვერდის პირდაპირ ეთერში, ყოველ კვირა დღეს, 11:00 საათზე, სადაც ყოველ ჯერზე გამოვლინდება 5 გამარჯვებული და თითოეულს ერგება პრიზად ₾5000. ფინალური ეთერი შედგება 28 დეკემბერს და გათამაშდება:
🏆 3 პრიზი ₾10,000
🏆 1 პრიზი ₾20,000
🏆 1 პრიზი ₾50,000
🏆 მთავარი პრიზი ₾100,000
