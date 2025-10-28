ახალი ამბებირეკლამა

28 ოქტომბერი, 2025 •
სელფი მობაილის გათამაშება: ფულადი პრიზები ₾350,000 საპრიზო ფონდიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი მობაილმა აბონენტებისთვის  მასშტაბური წამახალისებელი გათამაშება დაიწყო სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ ყოველ შევსებულ ₾5 დააგროვონ ბილეთები და მოიგონ 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 ან 100 000 ლარი.

გათამაშებაში ჩართვა მარტივია – აბონენტს შეუძლია დაადასტუროს მონაწილეობა ერთ-ერთი გზით:

  • აკრიფოს USSD კოდი *2525#
  • ჩაერთოს MyCellfie აპლიკაციით
  • დარეკოს სელფის სატელეფონო ცენტრში – 110101

ბილეთი ირიცხება ყოველ ჯერზე, როდესაც აბონენტი შეავსებს ბალანსს 5 ლარით. მაგალითად, ₾5 შევსებისას მიიღებთ 1 ბილეთს, ₾10 შევსებისას – 2 ბილეთს და ა.შ. იმ შემთხვევაში, თუ ბალანსი ივსება სელფის აპლიკაციით MyCellfie App, ბილეთების რაოდენობა ორმაგდება.

პორტირებული აბონენტები ავტომატურად ერთვებიან გათამაშებაში და საჩუქრად იღებენ 5 ბილეთს.

გათამაშება ტარდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და სელფი მობაილის Facebook გვერდის პირდაპირ ეთერში, ყოველ კვირა დღეს, 11:00 საათზე, სადაც ყოველ ჯერზე გამოვლინდება 5 გამარჯვებული და თითოეულს ერგება პრიზად ₾5000. ფინალური ეთერი შედგება 28 დეკემბერს და გათამაშდება:

🏆 3 პრიზი ₾10,000
🏆 1 პრიზი ₾20,000
🏆 1 პრიზი ₾50,000
🏆 მთავარი პრიზი ₾100,000

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება

სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში

„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა