ახალი ამბები

პროკურატურამ გიული ალასანიას უნივერსიტეტზე გამოძიება დაიწყო

27 ოქტომბერი, 2025 •
პროკურატურამ გიული ალასანიას უნივერსიტეტზე გამოძიება დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურამ, ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის, დავით გურგენიძის განცხადების საფუძველზე, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნილი, დიდი ოდენობით ქონების მართლსაწინააღმდეგო მითვისების და გაფლანგვის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.

ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა, დავით გურგენიძემ პროკურატურას 17 ოქტომბერს მიმართა. გურგენიძის თქმით, „წინა ხელისუფლების დროს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების დიდი ნაწილი მიიტაცა ყოფილი პრეზიდენტის [მიხეილ სააკაშვილის] ოჯახმა“. მან მოითხოვა გიული ალასანიას უნივერსიტეტისთვის (საქართველოს უნივერსიტეტი) ქონების დაყადაღება და შემდეგ ტექნიკურ უნივერსიტეტისთვის გადაცემა მოითხოვა.

პროკურატურის განცხადების თანახმად,  განცხადებაში გურგენიძე მიუთითებდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობასა და მფლობელობაში არსებული, თბილისში, კოსტავას ქუჩა N77-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთების, მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობებისა და სპორტული მოედნების) შპს ,,საქართველოს უნივერსიტეტზე“ უკანონო პრივატიზების ფაქტებზე.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტში გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,დ“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით 24 ოქტომბერს დაიწყო.

ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხი მოხვდა „ქართული ოცნების“ პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაშიც, რომელსაც თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობდა. დასკვნის წარდგენისას თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ 2004-2012 წლებში „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ქვეყანაში დამკვიდრებული „არაჯანსაღი მართვის მოდელი კორუმპირებული იყო“.

წულუკიანის თქმით, „ნაციონალური მოძრაობის“ მთელი მმართველობის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა კანონგარეშე პროცესებს, რომელთა მიზანსაც ბიზნესისა და სხვა კერძო მესაკუთრეების რეკეტი და ტერორი წარმოადგენდა. ამ კონტექსტში წულუკიანმა ისაუბრა ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების ქონებებზე. მისი თქმით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო ქონება, სააკაშვილის და მისი გარემოცვის წყალობით, გიული ალასანიამ ხელში ჩაიგდო.

„ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის დედას, გიული ალასანიას ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა 1 ლარად, „თავხედურად“ გადაეცა და საინტერესო იქნება გამოძიების მიერ ამ საკითხის შესწავლა.

საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორის, კონსტანტინე თოფურიას განცხადებით, ამ საქმეს სამართლებრივად არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია. მისი თქმით, საქართველოს უნივერსიტეტის წინააღმდეგ კამპანია დაარსების დღიდან არსებობს და სინამდვილეში არსებული ქონება საქართველოს უნივერსიტეტმა ეკონომიკის სამინისტროსგან შეიძინა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ლელო” პარტიების აკრძალვაზე ახალ კანონს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

პროკურატურამ გიული ალასანიას უნივერსიტეტზე გამოძიება დაიწყო

რუსუდან თევზაძე სადეპუტატო მანდატს და გახარიას პარტიას ტოვებს

რუსეთი სომხეთში ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით გეგმავს

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება 27.10.2025
„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 27.10.2025
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“ 27.10.2025
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი 27.10.2025
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები 27.10.2025
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს 27.10.2025
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი 27.10.2025
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით” 27.10.2025
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით”