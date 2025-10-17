სამართლებრივად პერსპექტივა არ გააჩნია – საქართველოს უნივერსიტეტი გურგენიძის მოთხოვნაზე

საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, კონსტანტინე თოფურია გამოეხმაურა ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მიერ მათი უნივერსიტეტის ქონების დაყადაღებისა და ჩამორთმევის მოთხოვნას.
ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა, დავით გურგენიძემ პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გიული ალასანიას უნივერსიტეტისთვის ქონების დაყადაღება და შემდეგ ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის გადაცემა მოსთხოვა.
თოფურიას თქმით, ამ საქმეს სამართლებრივად არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
„ფორმულასთან“ კომენტარში უნივერსიტეტის რექტორმა ისაუბრა საქართველოს უნივერსიტეტის წინააღმდეგ არსებულ კამპანიაზე, რომელიც დაარსების დღიდან არსებობს.
მისი განცხადებით, არსებული ქონება საქართველოს უნივერსიტეტმა ეკონომიკის სამინისტროსგან შეიძინა.
„სამართლებრივად ამ საქმეს არანაირი პერსპექტივა აქვს იმიტომ, რომ, როგორც გახსოვთ, ბატონი გურგენიძე ამბობდა, რომ სამართლებრივად ვერაფერს გავხდებითო. საქართველოს უნივერსიტეტს ყველაფერი კანონიერად აქვს შეძენილი ეკონომიკის სამინისტროდან და თვითონ გურგენიძე, წულუკიანის კომისიაზე ითხოვდა, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიეღოთ.
რაც შეეხება ახლა შეძენას, ეს არის უტიფარი ტყუილი, რომელიც წლების განმავლობაში მეორდება. ჩვენ არაერთხელ სასამართლოში შევიტანეთ, გავასაჩივრეთ ეს, თუმცა რა თქმა უნდა, რეაგირება ამას არ ჰქონია. ეს ქონებები, თვითონ გურგენიძეც აღიარებს და მისი პრორექტორი კოპალიანიც აღიარებს, რომ იყო თავის დროზე რამდენიმე მილიონად შეძენილი. როცა საუბრობენ, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტს კაპიკი არ მიუღიაო, ეს ლოგიკურია. წულუკიანმაც განუმარტა, რომ ეს ქონებები ეკონომიკის სამინისტრომ გაყიდა და შემდეგ ფული შეუვიდა ეკონომიკის სამინისტროს.
ეს ქონებები იყო არა ტექნიკური უნივერსიტეტის საკუთრება, არამედ ეს იყო ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება, ეს იყო დაუმთავრებელი მშენებლობები, აქ არასოდეს “გეპეი” არ ახორციელებდა სასწავლო საქმიანობას, არც კვლევით საქმიანობას, ეს იყო ეკონომიკის სამინისტროს დაუმთავრებელი მშენებლობები, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონზე გაყიდა და საქართველოს უნივერსიტეტმა რამდენიმე მილიონად შეიძინა.
საქართველოს უნივერსიტეტის წინააღმდეგ კამპანია არის დაწყებული პრაქტიკულად უნივერსიტეტის დაარსების მომენტიდან, ეს “ერთი ლარის თემა” სულ ისმოდა წლების განმავლობაში, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, მერეც. ბოლო ერთი თვეა უფრო აქტიურ ფაზაში შევიდა ეს კამპანია, თუმცა მანამდეც არ ვიყავით განებივრებული მათი უყურადღებობით.
ზოგადად, როგორც ვთქვი, სამართლებრივად არანაირი პერსპექტივა ამ საქმეს არ გააჩნია. პოლიტიკურად და ზოგადად წინასწარ შეფასებას ვერ ვიტყვი, მაგრამ საქართველოს [უნივერსიტეტის] პოზიციები არის ძალიან მყარი, სამართლებრივად არის ძალიან მყარი. ეს ქონებები თავის დროზე აშშ-ის დახმარებით იქნა გარემონტებული და რეაბილიტირებული, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი საქართველოში, წარმოიდგინეთ, ეს იყო ცარიელი კარკასები, აქ არაფერი იყო და დღეს არის შექმნილი საუკეთესო უნივერსიტეტი.
ტექნიკურ უნივერსიტეტს რომ გადასცემოდა ეს ქონებები, ტექნიკურ უნივერსიტეტს თავისი ბევრი ქონება აქვს, რომელიც ასევე მოუვლელია და გუშინ პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა, რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში არის უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურა. ჯერ იმ შენობებს მოუარონ, რაც ჩაბარდათ, რაც გადასცა ეკონომიკის სამინისტრომ მათ და მერე იფიქრონ მიშენებებზე”,- განუცხადა კონსტანტინე თოფურიამ „ფორმულას“.
ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა დავით გურგენიძემ პროკურატურას მიმართა. გურგენიძის თქმით, „წინა ხელისუფლების დროს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების დიდი ნაწილი მიიტაცა ყოფილი პრეზიდენტის ოჯახმა“. მან გიული ალასანიას უნივერსიტეტისთვის (საქართველოს უნივერსიტეტი) ქონების დაყადაღება და შემდეგ ტექნიკურ უნივერსიტეტისთვის გადაცემა მოითხოვა.
„ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის დედას, გიული ალასანიას ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა 1 ლარად, „თავხედურად“ გადაეცა და საინტერესო იქნება გამოძიების მიერ ამ საკითხის შესწავლა.
ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხი მოხვდა „ქართული ოცნების“ პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაშიც, რომელსაც თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობდა. დასკვნის წარდგენისას თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ 2004-2012 წლებში, „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ქვეყანაში დამკვიდრებული „არაჯანსაღი მართვის მოდელი კორუმპირებული იყო“.
წულუკიანის თქმით, „ნაციონალური მოძრაობის“ მთელი მმართველობის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა კანონგარეშე პროცესებს, რომელთა მიზანსაც ბიზნესისა და სხვა კერძო მესაკუთრეების რეკეტი და ტერორი წარმოადგენდა. ამ კონტექსტში წულუკიანმა ისაუბრა ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების ქონებებზე. მისი თქმით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო ქონება სააკაშვილის და მისი გარემოცვის წყალობით, გიული ალასანიამ ხელში ჩაიგდო.
