ტრამპი: პუტინმა მითხრა, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის მიღწევა შევძელი

26 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ მას ვლადიმირ პუტინთან საუბარი ჰქონდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის მიღწევის შესახებაც.

სომხური და აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, როგორც ტრამპმა აღნიშნა, პუტინმა მას ტელეფონით უთხრა: „ეს შესანიშნავია, ყველა ცდილობდა ამის მიღწევას, მაგრამ ვერავინ მოახერხა, შენ კი შეძელი“.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 აგვისტოს ვაშინგტონში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვითაც სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთშეთანხმებულ მესამე მხარეებთან ერთად იმისათვის, რომ განისაზღვროს სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განხორციელებული „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ (ან TRIPP) საკომუნიკაციო პროგრამის ჩარჩო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

2 კილო ურანის უკანონო შეძენის მცდელობისთვის დააკავეს ჩინეთის 3 მოქალაქე – სუს

ის, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, განსაზღვრავს ბრიტანეთის მომავალს ხვალ – UK-ის პრემიერ-მინისტრი

თამარ ლორთქიფანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

ნადიმ ხმალაძე ამბობს, რომ სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ

რუსეთი სომხეთში ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით გეგმავს 26.10.2025
ჩიკვაიძემ, პაპიაშვილმა და კვარაცხელიამ შიმშილობა დაიწყეს 26.10.2025
“მითხრეს, ჩემი ქმარი მარნეულის იზოლატორში გადაიყვანეს”- აფგან სადიგოვის ცოლი 26.10.2025
არქიმანდრიტ დოროთეს საეპარქიო კრებაზე იბარებენ, ის საჯაროობას ითხოვს 26.10.2025
ტრამპი: პუტინმა მითხრა, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის მიღწევა შევძელი 26.10.2025
მასწავლებლის მკვლელობის საქმეზე არასრულწლოვანი დააკავეს 26.10.2025
გზის გადაკეტვის საფუძვლით დაკავებულ გიორგი სიხარულიძეს 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 25.10.2025
ერევანში ჩეჩნეთიდან თავშესაფრის მაძიებელი 23 წლის ქალი მოკლეს 25.10.2025
