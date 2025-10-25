ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ერევანში ჩეჩნეთიდან თავშესაფრის მაძიებელი 23 წლის ქალი მოკლეს

25 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ერევანში ჩეჩნეთიდან თავშესაფრის მაძიებელი ახალგაზრდა ქალი მოკლეს – უფლებადამცველები მოითხოვენ საქმის დაუყოვნებლივ და გამჭვირვალე გამოძიებას.

სომხეთში მოქმედმა ქალთა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა მოუწოდეს სამართალდამცავ ორგანოებს, დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ჩეჩნეთიდან ემიგრირებული აიშათ ბაიმურადოვას მკვლელობის გარემოებები ერევანში და საქმე შეფასდეს როგორც გენდერული ძალადობის მაგალითი.

როგორც „კავკაზსკი უზელი“ წერს, 23 წლის აიშათ ბაიმურადოვა, რომელიც ჩეჩნეთში ოჯახში ძალადობისგან თავის დასაღწევად უფლებადამცველების დახმარებით გადავიდა სომხეთში, 15 ოქტომბერს გაუჩინარდა, ხოლო 19 ოქტომბერს მისი ცხედარი ერევანში, დემირჩიანის ქუჩაზე მდებარე ბინაში იპოვეს.

„ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კოალიციამ“ სომხეთში გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია:

„აიშათ ბაიმურადოვა ჩეჩნეთიდან წამოვიდა, რათა თავი დაეღწია ძალადობისგან და უსაფრთხოება ეპოვა სომხეთში, მაგრამ ის მოკლეს ქვეყანაში, სადაც უნდა დაცულიყო. ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად ღრმად არის ფესვგადგმული გენდერული ძალადობა რეგიონში.“

უფლებადამცველები მოითხოვენ, რომ ბაიმურადოვას სიკვდილის საქმე სრულად, დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ გამოიძიონ, ხოლო ხელისუფლებამ შეაფასოს საკუთარი პოლიტიკა გენდერული ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების მიმართულებით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი

თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება

სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია

რა ხდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლო პროცესზე?

გზის გადაკეტვის საფუძვლით დაკავებულ გიორგი სიხარულიძეს 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
ერევანში ჩეჩნეთიდან თავშესაფრის მაძიებელი 23 წლის ქალი მოკლეს
21 წლის სტუდენტი, ანა ლომიძე დარბაზიდან გაათავისუფლეს
აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ოპოზიციონერების ადვოკატი დააპატიმრეს
რუსეთმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი “უცხოეთის აგენტად” გამოაცხადა
გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავის საქმის სასამართლო სხდომა დაიხურა
2 კილო ურანის უკანონო შეძენის მცდელობისთვის დააკავეს ჩინეთის 3 მოქალაქე – სუს
ის, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, განსაზღვრავს ბრიტანეთის მომავალს ხვალ – UK-ის პრემიერ-მინისტრი