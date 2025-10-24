ახალი ამბები

„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს

24 ოქტომბერი, 2025 •
„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„პუბლიკის“ ჟურნალისტი მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს.

დღეს, 24 ოქტომბერს, მას პოლიცია სახლთან დახვდა, ჰკითხა ვინაობა და ამის შემდეგ წაიყვანა.

თუმცა დაკავებიდან ცოტა ხანში ჟურნალისტი გაათავისუფლეს.

როგორც „პუბლიკაში“ ამბობენ, ბასტი მგალობლიშვილს უთხრეს, რომ სხვაში აერიათ და გამოუშვეს.

„მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი სახლთან, ტაქსიში ჩაჯდომის დროს დააკავეს. როგორც ის ჰყვება, მის მანქანასთან ორი პოლიციელი მივიდა და მანქანაში ჩაისვეს. ეკითხებოდნენ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, აზუსტებდნენ, იყო თუ არა მამუკა მგალობლიშვილი. ჟურნალისტმა მათ წარუდგინა სამსახურებრივი პრესბარათიც.

ბასტი მგალობლიშვილი, დაახლოებით, 40 წუთი ჰყავდათ მანქანაში უკანონოდ დაკავებული. ამის შემდეგ კი ის სახლამდე მოიყვანეს და უთხრეს, რომ სხვაში შეეშალათ“, – წერს „პუბლიკა“.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა

შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო

უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს

22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე 24.10.2025
22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 24.10.2025
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი 24.10.2025
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 24.10.2025
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია 24.10.2025
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია
რა ხდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლო პროცესზე? 24.10.2025
რა ხდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლო პროცესზე?
„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს 24.10.2025
„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს
ლაშა ჩხარტიშვილს 14-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა 24.10.2025
ლაშა ჩხარტიშვილს 14-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა