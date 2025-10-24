ახალი ამბები

უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

24 ოქტომბერი, 2025 •
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უწყვეტი პროევროპული აქციების ერთ-ერთ მონაწილეს, თეონა ტაბატაძეს 2-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო.

შსს მას ედავებოდა გზის ხელოვნურად გადაკეტვას და პოლიციელის დაუმორჩილებლობას. უწყების წარმომადგენელი ბუბა ნაჭყებია ამტკიცებდა, რომ ტაბატაძე ჯერ გადავიდა საავტომობილო გზაზე მაშინ, როცა პარლამენტთან გზის გადაკეტვისთვის საკმარისი რაოდენობის მოქალაქეები არ იყვნენ, შემდეგ კი არ დაემორჩილა პოლიციელის მოწოდებას, რომელიც მას ტროტუარზე გადასვლისკენ მოუწოდებდა.

თეონა ტაბატაძემ განმარტა, რომ რუსთაველზე მანქანით მივიდა, გააჩერა მიმდებარე ტერიტორიაზე და იმისთვის, რომ შეერთებოდა პარლამენტთან, ტროტუარზე მდგარ დემონსტრანტებს, გადაირბინა გზა მაშინ, როცა გადაკეტილი არ იყო. ის ამბობს, რომ გზის გადაკეტვის მიზანი არ ჰქონია და არ დამდგარა გზის სავალ ნაწილზე. მისი თქმით, იცის კანონი და ყოველთვის, როცა აქციაზეა, დგას ტროტუარზე.

“გზაზე გადარბენის გამო გზის გადაკვეთის მუხლით არ აკავებენ მოქალაქეებს”, – თქვა ტაბატაძის ადვოკატმა, თორნიკე ჯანელიძემ და განმარტა, რომ მაქსიმუმ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის შეიძლება მისი დაჯარიმება.

სხდომაზე გამოიკითხა პატრულ-ინსპექტორი გიორგი ქავთარაძე, რომელმაც შეადგინა თეონა ტაბატაძის დაკავებისა და სამართალდარღვევის ოქმი. ქავთარაძემ თქვა, რომ პირადად მიიღო ტაბატაძის დაკავების გადაწყვეტილება და უშუალოდ მონაწილეობა დაკავების პროცესშიც.

“მე ვთქვი დავაკავოთ-მეთქი, ხელი დავადე, რის შემდეგაც ჩემი კოლეგები მომეხმარნენ და წავიყვანეთ მანქანის მიმართულებით”, – თქვა პატრულ-ინსპექტორმა.

გიორგი ქავთარაძე ირწმუნება, რომ თეონა ტაბატაძე დააკავა მაშინ, როცა გზის სავალ ნაწილზე იმყოფებოდა. თავად ტაბატაძე ამბობს, რომ დააკავეს ტროტუარზე. ეს ჩანს იმ ვიდეოებშიც, რომლებიც სასამართლომ გამოიკვლია. უფრო მეტიც, გამოკვლეულ ვიდეოებში საერთოდ არ ჩანს გიორგი ქავთარაძე. საუბარია როგორც დაცვის მხარის, ისე შსს-ს მიერ წარმოდგენილ ვიდეოებზე.

თეონა ტაბატაძე დააკავეს 22 ოქტომბერს. მისი სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილია 23 ოქტომბერს – მაშინ, როცა ის უკვე წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებოდა.

თეონა ტაბატაძემ ერთი ღამე დიღმის იზოლატორში გაათენა. გუშინ, 23 ოქტომბერს, შუადღის საათებში გადაიყვანეს სასამართლოში და 00:30 საათამდე ელოდებოდა პროცესის დაწყებას. თუმცა, თორნიკე ქოჩქიანმა სხდომა 24 ოქტომბრის 11:00 საათამდე გადადო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან

ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით

პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა

აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი

მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას 24.10.2025
მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა 24.10.2025
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა 24.10.2025
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი 24.10.2025
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა 24.10.2025
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო 24.10.2025
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 24.10.2025
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს 24.10.2025
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს