სოხუმი აცხადებს, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი თურქეთის მოქალაქე დააკავეს

20 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, აფაზეთის დე ფაქტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სოხუმში დააკავა თურქეთის მოქალაქე სერჯან ტოკაჩი, რომელიც ინტერპოლის „წითელი ცირკულარით“ საერთაშორისო ძებნაში იმყოფებოდა.

გამოძიების ინფორმაციით, სერჯან ტოკაჩი თურქული ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის ლიდერია, რომელიც მოქმედებს როგორც თურქეთის ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ჯგუფის საქმიანობა მოიცავს შეკვეთილ მკვლელობებს, შანტაჟსა და  გამოძალვას.

აფხაზური მხარის ცნობით, დაკავებული აფაზეთში უკანონოდ შევიდა მდინარე ენგურის გავლით, მოქმედი საკონტროლო-გამშვები პუნქტების გვერდის ავლით, რათა თავი დაეღწია სისხლისსამართლებრივ დევნას.

“სერჯან ტოკაჩი გადაყვანილია აფხაზეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც მასთან მიმდინარეობს საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედებები”, – წერს აფხაზური მედია დე ფაქტო საგამოძიებო უწყებებზე დაყრდნობით.

აფხაზური მხარე 2025 წლის აგვისტოშიც აცხადებდა, რომ ორი თურქი ძებნილი დააკავა.

აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს

სომხეთმა, შესაძლოა, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს

უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა

LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას

