აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი

21 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოხუმის ცნობით, 2025 წლის 19 აგვისტოს აფხაზეთის [დე ფქტო – რედ.] რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის საზღვარზე განხორციელდა საერთაშორისო ძებნაში მყოფი თურქეთის მოქალაქეების გადაცემის პროცედურა.

როგორც აფხაზური მხარე აცხადებს, ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთის მოქალაქეები- სალდიზ მეტინი (2000 წ. დაბ.), გიურენ სელჩუკი (1997 წ. დაბ.) და დემიროზ უგური (1988 წ. დაბ.) თურქეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები არიან და მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებში არიან ეჭვმიტანილი.

“ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარებისას აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურთან თანამშრომლობით დააკავა აღნიშნული თურქეთის მოქალაქეები, ხოლო აფხაზეთის რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის საგამოძიებო დეპარტამენტმა მათ მიმართ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე აფხაზეთის რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 324-ე მუხლის 2-ე ნაწილის საფუძველზე. გალის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ზემოხსენებული მოქალაქეები გასამართლდნენ შემდგომი დეპორტაციით აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხაზით გადავეცით რუსეთის მხარეს”, – ავრცელებს განცხადებას სოხუმი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

