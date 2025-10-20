ახალი ამბები

კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა

20 ოქტომბერი, 2025 •
კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომაზე დღეს საქართველოს საკითხს განიხილავენ.

როგორც შეხვედრის დაწყებამდე გაფართოების ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, ევროკავშირი გმობს საქართველოს ხელისუფლების ცრუ ნარატივებს და თავდასხმებს ევროპულ ინსტიტუტებზე.

„ჩვენ განვიხილავთ საქართველოში არსებულ შემაშფოთებელ მოვლენებს. საქართველოს ხალხმა ბოლო სამ არჩევნებში, მიმდინარე პროტესტებში აჩვენა და ასევე, გამოკითხვებიც აჩვენებს, რომ მათ სურთ ევროპული მომავალი, მაგრამ არა — მთავრობას. მათი მთავრობა, როგორც ჩანს, არ უსმენს საკუთარ ხალხს, და არ სურს ევროპული გზით სიარული. ოპონენტები, როგორც იცით, დაპატიმრებულები არიან, ჟურნალისტებს და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს კი აჩუმებენ“, — განაცხადა კოსმა.

მისივე თქმით, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების წარმომადგენლები ავრცელებენ დეზინფორმაციას ევროპის და ევროკავშირის წინააღმდეგ.

„ჩვენ ვგმობთ ამ ცრუ ნარატივებს, და ვგმობთ ყველა თავდასხმას ევროპულ ინსტიტუტებზე, ევროპული ინსტიტუტების წარმომადგენლებზე, და ჩვენს წევრ სახელმწიფოებზე. და ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, მოუსმინოს თავის ხალხს, იყოს ინკლუზიური, ესაუბროს სამოქალაქო საზოგადოებას და მიჰყვეს მათ სურვილს, გახდნენ ევროპის ნაწილი“, — დასძინა მარტა კოსმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთმა და თურქეთმა შესაძლოა უახლოეს თვეებში გახსნან საზღვარი

უილსონი: შეფერხება მხოლოდ საკანონმდებლო პროცესია, მეგობარი აქტი აუცილებლად დამტკიცდება

ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს

აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს

საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე მეტი პოლიტპატიმარი ჰყავს, ვიდრე რუსეთს — ვალტონენი 20.10.2025
საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე მეტი პოლიტპატიმარი ჰყავს, ვიდრე რუსეთს — ვალტონენი
“იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადატვირთვის სიგნალი” – პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის გაწვევაზე 20.10.2025
“იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადატვირთვის სიგნალი” – პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის გაწვევაზე
გახარიას პარტია პარლამენტში შესვლას აპირებს 20.10.2025
გახარიას პარტია პარლამენტში შესვლას აპირებს
კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა 20.10.2025
კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა
ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს 20.10.2025
ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს
სომხეთმა, შესაძლოა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს 20.10.2025
სომხეთმა, შესაძლოა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს
უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა 20.10.2025
უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა
LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას 20.10.2025
LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას