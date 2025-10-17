როგორ ცვლის Trackings.GE საკურიერო ბაზარს საქართველოში

ბევრი მცირე და საშუალო ონლაინ მაღაზიისთვის საქართველოში, საკურიერო მომსახურება კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ რგოლად ბიზნესის გამართულად ფუნქციონირებაში. დაგვიანებული მიწოდებები, არაზუსტი მისამართები და თრექინგის ნაკლებობა იწვევს მომხმარებელთა უკმაყოფილებას და პირდაპირ ზარალად უბრუნდება კომპანიებს.
ამ პრობლემების ფონზე, ქართულმა საკურიერო ბრენდმა Trackings.GE-იმ ჩამოაყალიბა სრულად გამართული საკურიერო სერვისი, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას, ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და გამჭვირვალე სამუშაო პროცესს. პლატფორმა აძლევს როგორც ბიზნესებს, ასევე კერძო პირებს შესაძლებლობას, მიიღონ სრული ლოჯისტიკური მომსახურება მარტივად და ეფექტურად.
მიწოდების პროცესის მოდერნიზაცია
Trackings.GE არ არის მხოლოდ დელივერი სერვისი. ეს არის ეკოსისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მიწოდების პროცესის სრულ კონტროლს — შეკვეთის მიღებიდან ამანათის სტატუსის შემოწმებამდე.
თბილისში კომპანიის სერვისი მოიცავს ექსპრეს მიწოდებას, მათ შორის მომსახურებას „კურიერი დღესვე“, ხოლო რეგიონებში მიტანა სრულდება 1–3 კალენდარულ დღეში.
კლიენტებსა და გამგზავნებს შეუძლიათ ისარგებლონ სტატუსის შემოწმებით რეალურ დროში, რაც გამორიცხავს გაურკვევლობას და ზრდის ნდობას როგორც გამგზავნის, ისე მიმღების მხარეს.
ტარიფები და გამჭვირვალობა
საკურიერო სფეროში Trackings.GE გამოირჩევა ღირებულების გამჭვირვალობით. როგორც ბაზრის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, მათი ტარიფები ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო და მარტივად გასაგებია საქართველოში.
თბილისში მომსახურების ფასები იწყება 3.50₾-დან, რეგიონებში კი — 5₾-დან. კომპანიის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ფასების კალკულატორი, რომელიც მომხმარებელს წინასწარ აძლევს ზუსტ გამოთვლას.
დამატებითი სერვისები მოიცავს:
- დაზღვევა ამანათებისთვის
- ქეშ ონ დელივერი (COD) — გადახდა ჩაბარებისას
- ფულფილმენტი (fulfillment) და საწყობის მომსახურება ონლაინ მაღაზიებისთვის
- მრავალფეროვანი მომსახურების ტიპები კონკრეტული ბიზნეს საჭიროებების მიხედვით
მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით
სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით, Trackings.GE აქტიურად აფართოებს ინფრასტრუქტურას. ამჟამად მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია:
გაცემის პუნქტებში ამანათი ინახება უვადოდ, გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. შენახვა ხდება 12 კალენდარული დღის განმავლობაში უფასოდ, ხოლო შემდგომ ყოველ დამატებით დღეზე 1 ლარი, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კომფორტს და ამცირებს კურიერზე დამოკიდებულებას.
ტექნოლოგიური ინტეგრაციები
Trackings.GE ერთ-ერთი ქართული საკურიერო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს ღია API ინტეგრაციას.
ეს გადაწყვეტა საშუალებას აძლევს ბიზნესებს:
- შექმნან შეკვეთები ავტომატურად
- ჩაშენონ თრექინგი CRM სისტემებში
- იხილონ ამანათის სტატუსი რეალურ დროში
ინტეგრაცია უკვე ხელმისაწვდომია ისეთ პლატფორმებზე, როგორებიცაა Shopify და CScart ინტეგრაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია e-commerce ბიზნესებისთვის და ონლაინ მაღაზიებისთვის.
განვითარების მიმართულებები
Trackings.GE უახლოეს მომავალში გააგრძელებს გაფართოებას. კომპანიის გრძელვადიანი მიზანია, შექმნას პლატფორმა, რომელიც გაამარტივებს არა მხოლოდ საკურიერო მომსახურებას, არამედ მთლიანად ქართულ e-commerce სექტორში ხელს შეუწყობს ზრდას.
როგორც კომპანიის შესახებ კვლევაში ნათქვამია, ეს არ არის მხოლოდ საკურიერო კომპანია — ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ონლაინ კომერციის განვითარებას ემსახურება.
📞 საკონტაქტო ინფორმაცია
ვებსაიტი: https://trackings.ge
Whatsapp: https://wa.me/995322112007
Facebook: https://www.facebook.com/trackings.ge
Instagram: https://www.instagram.com/trackings.ge/
Linkdin: https://www.linkedin.com/company/trackings-ge/
Twitter: https://x.com/TrackingsGe
ელ.ფოსტა: info@trackings.ge
ტელეფონი: +995 32 2 112 007