ახალი ამბებირეკლამა

როგორ ცვლის Trackings.GE საკურიერო ბაზარს საქართველოში

17 ოქტომბერი, 2025 •
როგორ ცვლის Trackings.GE საკურიერო ბაზარს საქართველოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბევრი მცირე და საშუალო ონლაინ მაღაზიისთვის საქართველოში, საკურიერო მომსახურება კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ რგოლად ბიზნესის გამართულად ფუნქციონირებაში. დაგვიანებული მიწოდებები, არაზუსტი მისამართები და თრექინგის ნაკლებობა იწვევს მომხმარებელთა უკმაყოფილებას და პირდაპირ ზარალად უბრუნდება კომპანიებს.

ამ პრობლემების ფონზე, ქართულმა საკურიერო ბრენდმა Trackings.GE-იმ ჩამოაყალიბა სრულად გამართული საკურიერო სერვისი, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას, ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და გამჭვირვალე სამუშაო პროცესს. პლატფორმა აძლევს როგორც ბიზნესებს, ასევე კერძო პირებს შესაძლებლობას, მიიღონ სრული ლოჯისტიკური მომსახურება მარტივად და ეფექტურად.

მიწოდების პროცესის მოდერნიზაცია

Trackings.GE არ არის მხოლოდ დელივერი სერვისი. ეს არის ეკოსისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მიწოდების პროცესის სრულ კონტროლს — შეკვეთის მიღებიდან ამანათის სტატუსის შემოწმებამდე.

თბილისში კომპანიის სერვისი მოიცავს ექსპრეს მიწოდებას, მათ შორის მომსახურებას კურიერი დღესვე“, ხოლო რეგიონებში მიტანა სრულდება 1–3 კალენდარულ დღეში.

კლიენტებსა და გამგზავნებს შეუძლიათ ისარგებლონ სტატუსის შემოწმებით რეალურ დროში, რაც გამორიცხავს გაურკვევლობას და ზრდის ნდობას როგორც გამგზავნის, ისე მიმღების მხარეს.

ტარიფები და გამჭვირვალობა

საკურიერო სფეროში Trackings.GE გამოირჩევა ღირებულების გამჭვირვალობით. როგორც ბაზრის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, მათი ტარიფები ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო და მარტივად გასაგებია საქართველოში.

თბილისში მომსახურების ფასები იწყება 3.50₾-დან, რეგიონებში კი — 5₾-დან. კომპანიის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ფასების კალკულატორი, რომელიც მომხმარებელს წინასწარ აძლევს ზუსტ გამოთვლას.

დამატებითი სერვისები მოიცავს:

მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით

სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით, Trackings.GE აქტიურად აფართოებს ინფრასტრუქტურას. ამჟამად მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია:

 გაცემის პუნქტებში ამანათი ინახება უვადოდ, გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. შენახვა ხდება 12 კალენდარული დღის განმავლობაში უფასოდ, ხოლო შემდგომ ყოველ დამატებით დღეზე 1 ლარი, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კომფორტს და ამცირებს კურიერზე დამოკიდებულებას.

ტექნოლოგიური ინტეგრაციები

Trackings.GE ერთ-ერთი ქართული საკურიერო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს ღია API ინტეგრაციას.

ეს გადაწყვეტა საშუალებას აძლევს ბიზნესებს:

ინტეგრაცია უკვე ხელმისაწვდომია ისეთ პლატფორმებზე, როგორებიცაა Shopify და CScart ინტეგრაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია e-commerce ბიზნესებისთვის და ონლაინ მაღაზიებისთვის.

განვითარების მიმართულებები

Trackings.GE უახლოეს მომავალში გააგრძელებს გაფართოებას. კომპანიის გრძელვადიანი მიზანია, შექმნას პლატფორმა, რომელიც გაამარტივებს არა მხოლოდ საკურიერო მომსახურებას, არამედ მთლიანად ქართულ e-commerce სექტორში ხელს შეუწყობს ზრდას.

როგორც კომპანიის შესახებ კვლევაში ნათქვამია, ეს არ არის მხოლოდ საკურიერო კომპანია — ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ონლაინ კომერციის განვითარებას ემსახურება.

📞 საკონტაქტო ინფორმაცია

ვებსაიტი: https://trackings.ge

Whatsapp: https://wa.me/995322112007

Facebook: https://www.facebook.com/trackings.ge

Instagram: https://www.instagram.com/trackings.ge/
Linkdin: https://www.linkedin.com/company/trackings-ge/

Twitter:  https://x.com/TrackingsGe

ელ.ფოსტა: info@trackings.ge

ტელეფონი: +995 32 2 112 007

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა

    ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს

    აქტივისტების ინფორმაციით, პროტესტში ჩართული კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს

    “ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ

    აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს 17.10.2025
    აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს
    Babolat X Lamborghini – „კუს ტბა პადელის“ ახალ კორტებზე სამოყვარულო ტურნირი გაიმართა 17.10.2025
    Babolat X Lamborghini – „კუს ტბა პადელის“ ახალ კორტებზე სამოყვარულო ტურნირი გაიმართა
    მანქანის გაქირავების სერვისი საქართველოში: რატომ არის WeRent საუკეთესო არჩევანი 17.10.2025
    მანქანის გაქირავების სერვისი საქართველოში: რატომ არის WeRent საუკეთესო არჩევანი
    ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და ფარცხალაძის სახლებში ჩხრეკა ჩატარდა 17.10.2025
    ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და ფარცხალაძის სახლებში ჩხრეკა ჩატარდა
    ხელისუფლებამ მზია ამაღლობელზე სტრასბურგის სასამართლოს დამატებითი ვადა სთხოვა პასუხისთვის  17.10.2025
    ხელისუფლებამ მზია ამაღლობელზე სტრასბურგის სასამართლოს დამატებითი ვადა სთხოვა პასუხისთვის 
    4 ოქტომბრის საქმეზე დღეს კიდევ 16 ადამიანი დააკავეს, სულ დაკავებულია 62 17.10.2025
    4 ოქტომბრის საქმეზე დღეს კიდევ 16 ადამიანი დააკავეს, სულ დაკავებულია 62
    სააპელაციომ რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებზე დაკავებულ კუჭუაშვილს სასჯელი გაუნახევრა 17.10.2025
    სააპელაციომ რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებზე დაკავებულ კუჭუაშვილს სასჯელი გაუნახევრა
    რუსეთი ლიახვის ჰიდროენერგეტიკული პროექტის განხილვაში ჩაერთო – ცხინვალი 17.10.2025
    რუსეთი ლიახვის ჰიდროენერგეტიკული პროექტის განხილვაში ჩაერთო – ცხინვალი