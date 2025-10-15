ახალი ამბები

15 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი დიანა ლოგინოვა, რომელიც “ზემფირას”, Noize MC-ის და სხვა ისეთი არტისტების სიმღერების ასრულებდა რომლებიც რეჟიმს “უცხოეთის აგენტებად” ჰყავს გამოცხადებული.

დიანა ლოგინოვა არის ქუჩის მუსიკოსების პოპულარული ჯგუფის, ‘სტოპტაიმის” სოლისტი ფსევდონიმით: “ნაოკო”.

კრემლის მიერ არაკონტროლირებადი რუსული მედიის თანახმად, ეს ჯგუფი პეტერბურგის ცენტრალურ ქუჩებში ხშირად მართავდა პარტიზანულ ლაივ-კონცერტებს და ასრულებდა მათ შორის “ინოაგენტების” სიმღერებსაც.

Z ბლოგერებისა და ხელისუფლების განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ჯგუფის მიერ შესრულებულმა სიმღერამ Noize MC-ის რეპერტუარიდან, რომელშიც პროპაგანდისტი სოლოვიოვის გვარია ნახსენები და საუბარია ბალეტსა და გედების ტბაზე. “გედების ტბას”, საბჭოთა წარსულის კონტექსტში, სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს: 1980-იან წლებში მას ისეთი მოვლენების დროს უშვებდნენ ეთერში, როგორიცაა, მაგალითად, საბჭოთა ლიდერების გარდაცვალება, სანამ ამის შესახებ ოფიციალურად აცნობებდნენ მოსახლეობას.

Noize MC ამ სიმღერის შესრულება რუსეთში აკრძალულია.

ხელისუფლების მხარდამჭერები სოცქსელებში კამპანიურად ითხოვდნენ მუსიკოსების და ჯგუფის სოლისტის, 18 წლის დიანას დაკავებას. მათი განცხადებით, ეს ქუჩის კონცერტები საპროტესტო მიტინგებს ჰგავდა, რაც რუსეთში ასევე აკრძალულია.

18 წლის დიანას ინტერესებს ადვოკატი იცავს.

ოჯახი და ადვოკატი იმედოვნებენ, რომ დიანას მხოლოდ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას დააკისრებენ. მასთან ერთად დაკავებულები ასევე იყვნენ გიტარისტი და დრამერი, თუმცა ისინი გაათავისუფლეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

