ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

15 ოქტომბერი, 2025 •
სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ხადიჯა ისმაილოვას უფლებები დაირღვა მასთან დაკავშირებულ ცილისწამების საქმეში და აზერბაიჯანის ხელისუფლება ვალდებულია, ჟურნალისტს გადაუხადოს კომპენსაცია 5100 ევროს ოდენობით.

2015 წლის თებერვალში აზერბაიჯანის სასამართლომ ხადიჯა ისმაილოვა დამნაშავედ ცნო ცილისწამებაში ყოფილი ოპოზიციონერის, ელმან გასანოვის (ტიურქოღლუ) მიმართ და მას 2500 მანათის (დაახლოებით 1650 დოლარის) ჯარიმა შეუფარდა. ჟურნალისტის ადვოკატებმა გაასაჩივრეს გადაწყვეტილება, თუმცა სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი ძალაში დატოვა. 2016 წლის ივნისში ისმაილოვა ამნისტიით გაათავისუფლეს და ჯარიმის გადახდა მოეხსნა.

სტრასბურგის სასამართლომ 14 ოქტომბერს გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა ისმაილოვას საჩივარს აზერბაიჯანში მის წინააღმდეგ გამოტანილი ცილისწამების განაჩენის შესახებ. ისმაილოვა მიიჩნევდა, რომ განაჩენი უსამართლო იყო, რადგან იგი ეფუძნებოდა კერძო სარჩელს და დადასტურდა როგორც ბაქოს სააპელაციო სასამართლოში, ისე უზენაეს სასამართლოში.

ევროსასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ დაირღვა ჟურნალისტის „სამართლიანი სასამართლოს უფლება“, რომელიც გარანტირებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით. სასამართლომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ვალდებულად ცნო, გადაუხადოს ისმაილოვას 3600 ევრო მორალური ზიანისთვის და 1500 ევრო სასამართლო ხარჯებისთვის.

როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” წერს, ადვოკატმა ფარიზ ნამაზლიმ, რომელიც ისმაილოვას ინტერესებს იცავდა, განმარტა, რომ მიუხედავად ამნისტიისა და ჯარიმის გაუქმებისა, ეს გადაწყვეტილება პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტის პროფესიული რეპუტაციის რეაბილიტაციის თვალსაზრისით.

ხადიჯა ისმაილოვა ცნობილია აზერბაიჯანში კორუფციული ფაქტების შესახებ გამოძიებებით. 2015 წლის სექტემბერში სასამართლომ მას 7,5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ეკონომიკური დანაშაულის ბრალდებით, რასაც ჟურნალისტი არ აღიარებდა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ტრიუმფის 80 წელი” – საქართველოს ბანკისა და SOLO-ს მხარდაჭერით სუხიშვილების გამოფენა იმართება

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს შეხვდა

“მზიას სიტყვები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სლოგანად” – ნათია კუპრაშვილი

საერთაშორისო სოლიდარობამ მძიმე პერიოდში გამაძლიერა, ახლა მზიას სჭირდება იგივე – მარია რესა

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა 15.10.2025
რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა
თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა 15.10.2025
თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა
სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს 15.10.2025
სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს
სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს 15.10.2025
სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს
ეუთოს თავმჯდომარის თქმით, კობახიძესთან შეხვედრა მან გააუქმა და არა პირიქით 15.10.2025
ეუთოს თავმჯდომარის თქმით, კობახიძესთან შეხვედრა მან გააუქმა და არა პირიქით
“არ შევასრულებთ” – რუსეთის უარი საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდაზე 15.10.2025
“არ შევასრულებთ” – რუსეთის უარი საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდაზე
„ოცნების“ პარლამენტმა უზენაესში უვადო მოსამართლეებად მიხეილ ჯინჯოლია და ლევან ნემსაძე აირჩია 15.10.2025
„ოცნების“ პარლამენტმა უზენაესში უვადო მოსამართლეებად მიხეილ ჯინჯოლია და ლევან ნემსაძე აირჩია
კოტე კოკაიას ცალ თვალში აქვს მხედველობა დაკარგული – ადვოკატი 15.10.2025
კოტე კოკაიას ცალ თვალში აქვს მხედველობა დაკარგული – ადვოკატი