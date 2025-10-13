ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში

13 ოქტომბერი, 2025
ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შარმ ელ შეიხში მიმდინარე ახლო აღმოსავლეთის მშვიდობის სამიტის ფარგლებში ისაუბრეს. „არმენპრესის“ ცნობით, საუბრის ვიდეო და ფოტოები გავრცელდა სოციალურ ქსელებში.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საუბარს შეუერთდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფი, რომელმაც აღნიშნა, რომ “ძალიან გაახარა სომხეთის პრემიერ-მინისტრსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან საუბრის შესაძლებლობამ”.

როგორც სომხური გამოცემა წერს, სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ეგვიპტეში, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფათაჰ ას-სისის მოწვევით. შარმ ელ შეიხში ნიკოლ ფაშინიანი დღეს მიიღებს მონაწილეობას ახლო აღმოსავლეთის მშვიდობის სამიტში.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

