6 ოქტომბერი, 2025 •
ვინ რამდენ მანდატს მიიღებს თბილისის საკრებულოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის 50-წევრიან საკრებულოში „ქართულ ოცნებას“ 45 მანდატი ექნება, ოპოზიციას — 5.

დედაქალაქის საკრებულო შედგება 50 წევრისაგან, რომელთაგან 25 ადგილობრივი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ტერიტორიაზე აირჩევა, ხოლო 25 წევრი – პროპორციული წესით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.

პროპორციული სისტემით მანდატები ნაწილდება მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებზე, რომლებმაც ხმების არანაკლებ 4% მიიღეს, შემდეგი ფორმულით: პარტიული სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება 25-ზე და იყოფა იმ პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობათა ჯამზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4%-ისა. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა.

4 ოქტომბრის მუნიციპალურ არჩევნებზე თბილისში, ბარიერი გადალახა 4-მა პარტიამ და ზემოაღნიშნული ფორმულის მიხედვით, მათი პროპორციული მანდატები ასე ნაწილდება:

  • „ქართული ოცნება“ — 20
  • „ძლიერი საქართველო“ — 2
  • „გირჩი“ — 2
  • „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ — 1

წინა მუნიციპალურ არჩევნებზე მესამე საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიამ „გახარია საქართველოსთვის“ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა და თბილისის საკრებულოს მიღმა დარჩა.

„ქართულმა ოცნებამ“ მოიგო 25-ვე მაჟორიტარული ოლქი, შესაბამისად, მას თბილისის საკრებულოში სულ 45 დეპუტატი ეყოლება. ოპოზიციის ნაწილი არჩევნებში არ მონაწილეობდა და ბოიკოტს უცხადებდა. ამ არჩევნებში საქართველოს ისტორიაში ამომრჩევლის ყველაზე დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვფიქრობ, უნდა გამოუშვან დაუყოვნებლივ, შემიძლია პირადად ჩავუდგე თავდებში – ხვიჩია მანჯგალაძეზე 06.10.2025
ვინ რამდენ მანდატს მიიღებს თბილისის საკრებულოში 06.10.2025
ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ ქართულ მედიებზე განგაშის სიგნალი ჩართო 06.10.2025
აფხაზეთში გაგრის “ქართველი სამხედრო ფორმირებებისგან” გათავისუფლების დღეს აღნიშნავენ 06.10.2025
ჯანაშიას თქმით, ანტიკორუფციული ითხოვს “თავისუფლების მოედნის” ანგარიშებს, მაშინ, როცა პარტიად არ არეგისტრირებენ 06.10.2025
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, ოქტომბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო 06.10.2025
საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობაზე დანიშვნიდან 27 დღეში გადადგა 06.10.2025
როგორ დავეხმაროთ კაფეს, რომელიც 4 ოქტომბერს დაზარალდა 06.10.2025
