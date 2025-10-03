ახალი ამბები

არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია Amnesty International განცხადებას ავრცელებს, სადაც საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებსა და ფონად არსებულ პოლიტიკურ რეპრესიებს, ძალადობის რისკებს აფასებს.

ორგანიზაციის თქმით, ოთხ ოქტომბერს დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მიმართ სასტიკი პოლიტიკური რეპრესიების ფონზე ჩატარდება. ორგანიზაციას დოკუმენტირებული აქვს რეპრესიები, მათ შორის, პოლიტიკურად მოტივირებული ანგარიშსწორების ფაქტები ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიმართ, დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების შემზღუდველი და მათ დადუმებაზე ორიენტირებული კანონები და სხვა სადამსჯელო ზომები, პროტესტის მონაწილეთა თვითნებური დაკავება და არასათანადო მოპყრობა.

„ოპოზიციის ლიდერები ციხეში სხედან, სამოქალაქო ორგანიზაციები თავდასხმის ქვეშ არიან. ამ დროს საქართველოს მთავრობა საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს. ადამიანებს შეზღუდული აქვთ თავისუფლად გამოხატვის, შეკრებისა და მშვიდობიანი მანიფესტაციის უფლებები“, — აღნიშნავს დენის კრივოშეევი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში.

„საქართველოს მთავრობამ უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და შეწყვიტოს საპოლიციო ძალების უკანონო გამოყენება, თვითნებური დაკავებები, პროტესტის მონაწილეთა წამება და არასათანადო მოპყრობა. ადამიანის უფლებათა მსგავსმა რღვევებმა ქვეყანა უკვე შეიყვანა ღრმა კრიზისში 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.“

ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ მართლმსაჯულების სისტემის ბოროტად გამოყენებით უსწორდება ივანიშვილის ხელისუფლება კრიტიკოსებს, 2024 წლის მიწურულიდან კი, სისხლისსამართლებრივი დევნის სამიზნე გახდა ათობით პოლიტიკური აქტივისტი და დემონსტრანტი. 60-მდე ადამიანია დაკავებული ანტისამთავრობო პროტესტში მონაწილეობის გამო. ათობით მათგანს უკვე მიესაჯა პატიმრობა სამართლიანობის პრინციპის დამრღვევ სასამართლოში. პოლიტიკურ პატიმრებს შორის არის ოპოზიციის 9 წარმომადგენელი. 2025 წლის 29 სექტემბერს დააკავეს მათ შორის უკანასკნელი, გელა ხასაია, რომელიც წარმოადგენს პარტიას „გირჩი — მეტი თავისუფლება“.

„დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ ჯგუფებსა და მედიას ახშობენ რეპრესიული კანონებით, სამართლებრივი და სხვა საშუალებების ფართო სპექტრის გამოყენებით. დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იძულებულს ხდიან, დარეგისტრირდნენ ე.წ. „უცხოური აგენტების“ კანონის ფარგლებში. ისინი ხდებიან სამიზნე თვითნებური ინსპექტირებისა და გამოძიებისთვის. გაყინულია მათი ანგარიშები“, — ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში, სადაც ასევე საუბარია „საბოტაჟთან ბრძოლის“ საბაბით ორგანიზაციების ხელმძღვანელების გამოკითხვებსა და მათი შევიწროების სხვა საშუალებებზე, რამაც, მაგალითად, საია-ს წაართვა არჩევნებზე დაკვირვების შესაძლებლობა.

ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს ასევე მედიასაშუალებებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე. მათ შორის, „მთავარ არხზე“, რომელიც იძულებული გახდა, რომ მაისიდან მაუწყებლობა შეეწყვიტა. ჟურნალისტები კი, რომლებიც პროტესტს აშუქებენ, თავდასხმის, სიტყვიერი შეურაცხყოფის, თვითნებური დაკავებების, შევიწროების მსხვერპლი ხდებიან პოლიციის მხრიდან. სულ მცირე, ერთ უცხოელ ჟურნალისტს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე, რომ არჩევნები გაეშუქებინა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა
საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ
"ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ" – აფხაზეთის СГБ
არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International
ევროკავშირი „იმედისა" და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
სასამართლომ ანტიკორუფციულს დაშვება მისცა "მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის" წევრების ანგარიშებზე
