ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ოცნება” გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებს ჰპირდება, რომ ზამთარში გათბობას დაუფინანსებს

25 სექტემბერი, 2025 •
“ოცნება” გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებს ჰპირდება, რომ ზამთარში გათბობას დაუფინანსებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით, ფინანსური დახმარება გაეწევა და სტუდენტების 2025-2026 სასწავლო წლის დაფინანსება გაგრძელდება”, – აცხადებენ შერიგების სამინისტროში.

როგორც უწყებაში აცხადებენ,  გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრებ კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვა წარმოადგენს შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს.

„საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტად რჩება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები, კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების მხარდაჭერა და საზოგადოდ რეგიონების მეტი განვითარების და გაძლიერების ხელშეწყობა. ამიტომაც აღსანიშნავია, რომ უწყებათაშორის სამთავრობო კომისიას დღეიდან, სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან ერთად, უხელმძღვანელებს ახლად შექმნილი რეგიონული განვითარების სამინისტრო. დღევანდელ სხდომაზე კომისიის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის შეჯამებასთან ერთად განვიხილეთ საოკუპაციო ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებები და მათი შემდგომი გადაჭრის გზები. ასევე, მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები: გამყოფი ხაზის სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისთვის ფინანსური დახმარების შესახებ და 2025-2026 წლებში სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების დაფინანსების თაობაზე“, – განაცხადა თეა ახვლედიანმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფაშინიანი მოსკოვში გლობალურ ატომურ სამიტს დაესწრება – კრემლი

გერმანია გმობს მისი ელჩის დაბარებას საქართველოს საგარეო უწყებაში

ჯანგველაძის მკვლელობა „დედ ჰასანის“ შვილიშვილმა ფარცხალაძეს და მიქაძეებს შეუკვეთა – დეტექტივი

საქართველოს ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ხელისუფლების კონგრესის დელეგაცია ეწვევა

“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ 25.09.2025
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი 25.09.2025
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი
ევროკავშირის დახმარება: ათი გზა საქართველოში ბიზნესის გასავითარებლად 25.09.2025
ევროკავშირის დახმარება: ათი გზა საქართველოში ბიზნესის გასავითარებლად
მიზანმიმართულად მუშაობენ ჩვენი მსოფლიო რუკიდან ამოსაშლელად – ზურაბიშვილი „ოცნებაზე“ 25.09.2025
მიზანმიმართულად მუშაობენ ჩვენი მსოფლიო რუკიდან ამოსაშლელად – ზურაბიშვილი „ოცნებაზე“
აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ტრანსატლანტიკურ ვახშამში მონაწილეობდნენ 25.09.2025
აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ტრანსატლანტიკურ ვახშამში მონაწილეობდნენ
საბერძნეთში დაკავებული ოლიგარქი ვლადიმირ პლაჰოტნიუკი მოლდოვას გადასცეს 25.09.2025
საბერძნეთში დაკავებული ოლიგარქი ვლადიმირ პლაჰოტნიუკი მოლდოვას გადასცეს
“ოცნება” გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებს ჰპირდება, რომ ზამთარში გათბობას დაუფინანსებს 25.09.2025
“ოცნება” გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებს ჰპირდება, რომ ზამთარში გათბობას დაუფინანსებს
28 სექტემბერს თბილისში ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარში გაიმართება 25.09.2025
28 სექტემბერს თბილისში ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარში გაიმართება