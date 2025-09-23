ახალი ამბები

“ქართულმა ოცნებამ” გერმანიასა და NATO-ში ახალი ელჩები დანიშნა

23 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიასა და NATO-ში ახალი ელჩები დაინიშნნენ.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა ალექსანდრე კარტოზია. 66 წლის კარტოზია პროფესიით ფილოლოგია. ის ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს – 1998-2004 წლებში იყო საქართველოს განათლების მინისტრი. 2004 წლიდან საცხოვრებლად გერმანიაში გადავიდა, სადაც აკადემიურ სფეროში მუშაობს.

“ალექსანდრე კარტოზიამ, როგორც მეცნიერმა და მთარგმნელმა, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გერმანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაში. 2022 წელს ის  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის დამსახურების ორდენით – “დამსახურების ჯვრით” დაჯილდოვდა”, – წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე კარტოზიას შესახებ.

რაც შეეხება NATO-ში საქართველოს წარმომადგენელს, ამ პოზიციაზე დაინიშნა ირაკლი ბერაია. ბოლოს ის იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, დაზვერვის სამსახურის უფროსი, უფრო ადრე – ამავე უწყების უფროსის პირველი მოადგილე. ბერაია მე-10 მოწვევის პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და NATO-ს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელი იყო. მე-9 მოწვევის პარლამენტში კი საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომაროებდა.

მეო-10 მოწვევის პარლამენტში თავი დაგვამახსოვრა რუსულ კანონზე მხარდაჭერითა და კოლეგა ქალის, თეონა აქუბარდიას მიმართ სექსისტური და ღირსების შემლახველი მიმართვით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

