19 სექტემბერი, 2025 •
 სომხეთსა და ევროკავშირს შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი დაწყებულია – ერევანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთსა და ევროკავშირს შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი დაწყებულია – ამის შესახებ განაცხადა სომხეთის ვიცე-პრემიერმა მგერ გრიგორიანმა.

„დღეს ჩვენს შორის დაიწყო მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი. ეს არის ახალი პლატფორმა, სადაც განვიხილავთ მრავალმხრივი ბიუჯეტური მხარდაჭერის განხორციელების პროცესს, რომელიც ევროკავშირმა 2024 წლის აპრილში დაამტკიცა მდგრადობისა და ზრდის გეგმაში,“ – განაცხადა გრიგორიანმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.

მან ევროკავშირის წარმომადგენლებს კონსტრუქციული განხილვებისთვის მადლობა გადაუხადა და გამოთქვა რწმენა, რომ ეს განხილვები და მათ ფარგლებში მიღწეული შეთანხმებები ახალ იმპულსს მიანიჭებს სომხეთ-ევროკავშირის პარტნიორობას. გრიგორიანმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ თანამშრომლობის ახალი დღის წესრიგი წელს ბრიუსელში სომხეთ-ევროკავშირის პარტნიორობის საბჭოს მიერ დამტკიცდება.

იქამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი სომხეთს 270 მილიონ ევროს გამოუყოფს მდგრადობისა და ზრდის გეგმის ფარგლებში; ამ თანხის ნაწილი სომხეთის „დამოუკიდებელი“ მედიასაშუალებების დაფინანსებას მოხმარდება „დეზინფორმაციისა და ჰიბრიდული საფრთხეების“ წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ თანხიდან ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს გრანტის სახით გამოყოფს, ხოლო 70 მილიონ ევროს ენერგეტიკაში, ტრანსპორტსა და კერძო სექტორში ინვესტიციების მოსაზიდად გარანტიების სახით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბაქოში ტრანსგენდერ ქალზე ძალადობის ფაქტმა აქტივისტების პროტესტი გამოიწვია
სოხუმი ცხინვალთან ერთობლივი ეკონომიკური პროექტებისთვის მზაობას გამოთქვამს
 სომხეთსა და ევროკავშირს შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი დაწყებულია – ერევანი
2 176 341 ლარის ღირებულების უაქციზო სიგარეტი — გამოძიების სამიზნე ჯუანშერ ბურჭულაძის გარემოცვა მორიგჯერ ხდება
ევროკომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა
ესტონეთის განცხადებით, რუსულმა თვითმფრინავებმა მისი საჰაერო სივრცე დაარღვიეს
“ბოქლომი გავტეხეთ და შემოვიჭერით” – მარტოხელა დედას ბინისთვის ქულები არ ეყო
27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გმირთა მოედანზე აქცია გაიმართება