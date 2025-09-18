Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

18 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბრიტანული საერთაშორისო ადამიანის უფლებების ორგანიზაცია “Amnesty International” კამპანიას იწყებს, რომლის მიზანია აზერბაიჯანში პატიმრობაში მყოფი მეცნიერი ბაჰრუზ სამედოვისა და იკბალ აბილოვის გათავისუფლება.

ორგანიზაციის მიზანია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე ზეწოლის შექმნა და ახალგაზრდა მეცნიერთა პატიმრობაში მოყვანის ფაქტზე ყურადღების მიქცევა.

ბაჰრუზ სამედოვი 2025 წლის ივნისში 15 წლით დააპატიმრეს “სახელმწიფოს ღალატისთვის”. მას ბრალად დასდეს თანამშრომლობა სომხეთის დაზვერვის უწყებებთან.

იკბალ აბილოვი 2025 წლის მაისში “სახელმწიფოს ღალატსა” და “ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებაში” დადანაშაულების შემდეგ 18 წლით პატიმრობაშია. ის ცნობილია, როგორც მეცნიერი, რომელიც თალიშური ენის, ისტორიისა და კულტურის დაცვაზე მუშაობდა.

კამპანიის ფარგლებში Amnesty International მოუწოდებს ყველას წერილებით მიმართონ აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს.

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ბაჰრუზ სამედოვისა და იკბალ აბილოვის დაპატიმრება ნაწილი იყო სისტემური რეპრესიების, რომლებიც კრიტიკოსებს, მეცნიერებისა და ადამიანის უფლებების დამცველების წინააღმდეგაა მიმართული:

“ეს პირები მხოლოდ იმის გამო დასახელდნენ საფრთხედ, რომ მშვიდობიანი გამოხატვის უფლებას იყენებდნენ. ბაჰრუზ სამედოვისა და იკბალ აბილოვის გრძელივადიაჯი პატიმრობა მიზნად ისახავს აკადემიური კრიტიკის ჩახშობას და პოლიტიკური თვალსაზრისით მგრძნობიარე საკითხებისგან დაშორებას”.

Amnesty International მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ორივე მეცნიერი დაუყოვნებლივ და უარყოფითი პირობების გარეშე გაათავისუფლოს.

“გათავისუფლებამდე უზრუნველყოფილი იყოს მათი შესაბამისი სამედიცინო დახმარება, ასევე ომბუდსმენისა და დამოუკიდებელი დამკვირვებლების ვიზიტის უფლება პატიმრობის ადგილებზე. გარდა ამისა, მოვითხოვთ, რომ აზერბაიჯანში დაუყოვნებლივ შეწყდეს ჟურნალისტების, აქტივისტებისა და მშვიდობიანი კრიტიკოსების დევნა და ქვეყანამ სრულად დაიცვას საერთაშორისო ადამიანის უფლებების ვალდებულებები. ამჟამად აზერბაიჯანის ხელისუფლება აგრძელებს დანაშაულებრივ მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენებას ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების სფეროში კრიტიკული აზრისა და სამეცნიერო კვლევის ჩახშობის მიზნით”, – ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი 18.09.2025
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს 18.09.2025
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა 18.09.2025
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს 18.09.2025
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე 18.09.2025
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა 18.09.2025
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა 18.09.2025
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის 18.09.2025
