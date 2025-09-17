გორში დაკავებულთა შორის არიან ბიზნესმენი გიორგი კანდელაკი და საკრებულოს წევრი ბორის გოგიჩაიშვილი – მედია

ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაკავებულ 7 პირს შორის არიან ბიზნესმენი გიორგი კანდელაკი და გორის საკრებულოს წევრი, ბორის გოგიჩაიშვილი.
ეს ინფორმაცია თავდაპირველად ადგილობრივმა მედიამ, “მოზაიკამ”, რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა. შემდეგ კი იგივე ინფორმაცია გაავრცელეს პროსახელისუფლებო მედიებმაც. “ნეტგაზეთი” ინფორმაციის გადასამოწმებლად თავად საგამოძიებო სამსახურს დაუკავშირდა, თუმცა უწყებაში გვითხრეს, რომ დაკავებულთა ვინაობას არ გაასაჯაროებენ.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კუსტარული ქარხნის დალუქვის შესახებ ინფორმაცია დღეს, 17 სექტემბერს გაავრცელა. როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, ეს უკანონო ქარხანა წლების განმავლობაში მუშაობდა და მათ ახლა 75 ათასზე მეტი ბოთლი სასმელი, ასევე 318 ათასი კოლოფი უაქციზო სიგარეტიც ამოიღეს.
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჯამში 7 პირი დააკავა. მათ 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.