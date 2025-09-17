ახალი ამბები

ქართლში კუსტარულად მოწყობილ ქარხანაში ჩივას რეგალს და სხვა ბრენდულ სასმელებს არალეგალურად აწარმოებდნენ – გამოძიება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, რომ შიდა ქართლში დალუქეს ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კუსტარული ქარხანა, სადაც ცნობილი უცხოური და ქართული ბრენდების პროდუქციას აყალბებდნენ.

როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, ეს უკანონო ქარხანა წლების განმავლობაში მუშაობდა და მათ ახლა 75 ათასზე მეტი ბოთლი სასმელი, ასევე 318 ათასი კოლოფი უაქციზო სიგარეტიც ამოიღეს.

დაკავებულია 7 პირი.

ქარხანაში იწარმოებოდა ისეთი ცნობილი დასახელების სასმელები, როგორიცაა ჩივას რეგალი, Grey Goose, belvedere, Beluga და სხვა.

საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, რომ ამოიღეს დიდი რაოდენობით ბოთლები, საცობები, ეტიკეტები და შესაფუთი მასალა, ხოლო ცისტერნაში წარმოებისთვის გამზადებული ალკოჰოლური სასმელი იპოვეს. ამოღებული პროდუქციის ფასი, შესაძლოა, მილიონობით ლარი იყოს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ჩემს მაღაზიაში მთელი ქალაქი დადის” – ახალგორელი აქტივისტის ცხოვრება ცხინვალში

ჩემი და პოლიტიკური პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ გზები გაიყო – დიმიტრი ცქიტიშვილი

ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის უფლება შეეზღუდა

ანგარიში: რა ინსტრუმენტებს იყენებს „ოცნება“ მედიის ჩასახშობად

