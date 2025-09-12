ახალი ამბები

ტრამპის თქმით, მისი მოთმინება პუტინის მიმართ სწრაფად იწურება

12 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიმართ მისი მოთმინება იწურება.

Fox News-ის ეთერში ტრამპს ჰკითხეს, ამოიწურა თუ არა მისი მოთმინება პუტინისადმი.

„დიახ. ის გარკვეულწილად იწურება და იწურება სწრაფად“, — უპასუხა ტრამპმა.

მისი თქმით, პუტინზე ზეწოლა გულისხმობს სანქციებით ძლიერ ზემოქმედებას ბანკებზე და ნავთობზე.

„მაგრამ მე უკვე გავაკეთე ეს. ბევრი რამ გავაკეთე. ინდოეთი მათი ყველაზე დიდი მომხმარებელი იყო და 50%-იანი ტარიფი დავუწესე იმიტომ, რომ ნავთობს ყიდულობენ რუსეთიდან. ეს ადვილი საქმე არ არის და ეს იწვევს ბზარს ინდოეთთან ურთიერთობაში“, — განაცხადა ტრამპმა.

დონალდ ტრამპმა, თავისი დაპირების მიუხედავად, ჯერჯერობით ვერ შეძლო რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულება ან ცეცხლის შეწყვეტა. პუტინთან, მოგვიანებით კი ზელენსკისა და ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ, ტრამპმა განაცხადა, რომ უკვე დაიწყო მუშაობა რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრის ორგანიზებაზე. თუმცა რუსეთმა ზელენსკისთან შეხვედრაზე უარი თქვა, თუ ის მოსკოვში არ ჩავა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას

ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი

დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე

სუსი: 2.4 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაზე უკრაინის 2 მოქალაქე დავაკავეთ

