მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს

12 სექტემბერი, 2025
მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კახა კალაძის ბანერის დაზიანების ბრალდებით დაკავებული მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.

მოსამართლე დავით კურტანიძემ გადაწყვეტილება პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღო.

დიასამიძის შემდეგი პროცესი 28 ოქტომბერს, 14:00 საათზე გაიმართება.

23 წლის სტუდენტს კალაძის ბანერის დაზიანებისთვის ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით წაუყენეს. სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლი ჯარიმას, შინაპატიმრობას ან ხუთ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

გირაოთი გათავისუფლების მიუხედავად, მეგი დიასამიძის სისხლისსამართლებრივი დევნა გრძელდება, განსხვავებით „ქართული ოცნების“ აქტივისტებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, იმ საბაბით, თითქოსდა დაზარალებულმა აქტივისტებმა გამოძიებასთან არ ითანამშრომლეს 8 სექტემბერს, მელიქიშვილის ქუჩაზე აქციის მონაწილეებზე მოძალადე ზაზა მამალაძე და ირაკლი ბუაჩიძე პასუხისმგებლობის გარეშე გაათავისუფლეს.

 

„ოცნების“ დაკავებულ აქტივისტებს ბრალს არ წარუდგენენ, მეგი დიასამიძეს — კი

 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

