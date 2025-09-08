ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა

8 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თვითმფრინავმა პირველად 30 წლის განმავლობაში გამოიყენა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე. 30 აგვისტოს ნიკოლ ფაშინიანის ბორტმა სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის სხვა ქვეყანაში ვიზიტის დროს მეზობელი სახელმწიფოს საჰაერო სივრცე გადაკვეთა, ხოლო 6 სექტემბრის ღამეს უკან დაბრუნდა”, – განაცხადა მისმა პრეს-მდივანმა ნაზელი ბაგდასარიანმა.

ერევანმა ბაქოს ნიკოლ ფაშინიანის მიერ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად ვაშინგტონში სამშვიდობო დეკლარაციის ხელმოწერის შემდეგ სთხოვა ნებართვა მისი თვითმფრინავისათვის აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცის გამოყენებაზე.

„ჩვენ ამ ფაქტს განვიხილავთ, როგორც პრაქტიკულ ნაბიჯს რეგიონში სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვის, სამშვიდობო დღის წესრიგის წინ წაწევისა და ურთიერთნდობის ატმოსფეროს შექმნის გზაზე,“ – განაცხადა ბაგდასარიანმა.

მისივე თქმით, აზერბაიჯანული თვითმფრინავები დიდი ხანია იყენებენ სომხეთის საჰაერო სივრცეს საკუთარი ექსკლავის – ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმართულებით რეისების განსახორციელებლად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

