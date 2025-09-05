ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან

5 სექტემბერი, 2025 •
ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის, მარია ზახაროვას განცხადება, რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებაზე, როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობების ნორმალიზაციის წინაპირობაზე, სწორი მიდგომა არ არის”, – ეს განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა აზერ აიხანმა.

„აზერბაიჯანში დაკავებული 13 რუსეთის მოქალაქის გათავისუფლება შეიძლება მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყოს“, – ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ.

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯან–რუსეთის ურთიერთობების დაძაბვა გამოწვეულია სწორედ „აზალ“-ის თვითმფრინავის ჩამოგდებით და შემდეგ რუსი ოფიციალური პირების ქცევით:

„ამასთან ერთად, რუსეთში ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით აზერბაიჯანელთა დევნა, ქალაქ ეკატერინბურგში აზერბაიჯანელების ცემა და მკვლელობა, ურთიერთობებში დამატებით დაძაბულობას ქმნის. რუსეთის სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მოქმედება იმ ფაქტორებს შორისაა, რომლებიც ურთიერთობებზე უარყოფითად მოქმედებს.“

მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები საგრძნობლად დამძიმდა მას შემდეგ, რაც 2024 წლის 25 დეკემბერს ყაზახეთში ავიაკომპანია Azerbaijan Airlines-ის თვითმფრინავი, ბორტზე 67 მგზავრით, ჩამოვარდა. ის ბაქოდან გროზნოსკენ მიფრინავდა. ურთიერთობების გაუარესების ახალ ტალღას წარმოადგენდა ეთნიკური ნიშნით დაკავებები რუსეთში და საპასუხო დაკავებები აზერბაიჯანში.

რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმაც ისაუბრა აღნიშნულ თემაზე ერთ-ერთ ინტერვიუში და თქვა, რომ „აზერბაიჯანული სამოქალაქო თვითმფრინავის რუსული ძალების მიერ ჩამოგდება და რუსეთის ოფიციალური პირების რეაქცია ამ ინციდენტზე აზერბაიჯანში დიდ უკმაყოფილებასა და იმედგაცრუებას იწვევს.“

“ჩვენ არ ავიტანთ რუსეთის მხრიდან აგრესიას და მსგავს უპატივცემულობას” – ალიევი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„თეგეტა მოტორსი“ King of Drift-ის 2 ეკიპაჟის მხარდამჭერია

რატომ არის საქართველოს ბანკის sCool Card და sCoolApp კარგი არჩევანი თქვენი შვილისთვის?

ინფლაცია იზრდება – ივლისის მდგომარეობით წლიურად 4.3%-ს გაუტოლდა, ხოლო აგვისტოში – 4.6%-ს

„არ გაგცემთ პასუხს“ – კობახიძე „ოცნების“ წევრების მიერ მოქალაქეების შეურაცხყოფაზე

მუხანათური და ძალიან ბინძური საქციელია – ხაზარაძე შეწყალებაზე 05.09.2025
მუხანათური და ძალიან ბინძური საქციელია – ხაზარაძე შეწყალებაზე
ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან 05.09.2025
ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან
“თბილისმა აღიარა ის, რასაც 17 წელი ველოდით ჩვენ და რუსეთი” – ცხინვალში წულუკიანის გამოცდილებაზე წერენ 05.09.2025
“თბილისმა აღიარა ის, რასაც 17 წელი ველოდით ჩვენ და რუსეთი” – ცხინვალში წულუკიანის გამოცდილებაზე წერენ
მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს 05.09.2025
მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს
მივიღე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის შეწყალების გადაწყვეტილება – ყაველაშვილი 05.09.2025
მივიღე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის შეწყალების გადაწყვეტილება – ყაველაშვილი
ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს 04.09.2025
ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს 04.09.2025
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია 04.09.2025
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია