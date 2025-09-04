ახალი ამბებირეკლამა

რატომ არის საქართველოს ბანკის sCool Card და sCoolApp კარგი არჩევანი თქვენი შვილისთვის?

4 სექტემბერი, 2025 •
რატომ არის საქართველოს ბანკის sCool Card და sCoolApp კარგი არჩევანი თქვენი შვილისთვის?
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თქვენი შვილი იზრდება და ნელ-ნელა დამოუკიდებლობას ეჩვევა. მას სურს, თავად მართოს საკუთარი ფული. თქვენ კი გსურთ, რომ პასუხისმგებლობას მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში შეაჩვიოთ.

საქართველოს ბანკის sCool Card და sCoolApp სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა. ეს არის საბანკო პროდუქტები, რომლებიც ბავშვებს ფინანსური უნარების გამომუშავებაში ეხმარება და დამოუკიდებლობას ასწავლის.

ნახეთ 5 მიზეზი, თუ რატომ არის sCool Card და sCoolApp საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის და თქვენი შვილისთვის:

წვდომა ბავშვის ფინანსებზე

sCoolApp-ი და sCool Card-ი უპირველესად უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. თქვენ, როგორც მშობელს, მობილბანკში სრული წვდომა გაქვთ შვილის ანგარიშზე, შეგიძლიათ ნახოთ მისი ხარჯები და დააწესოთ ყოველდღიური ლიმიტები.

ეს გაძლევთ საშუალებას, ნახოთ, რაზე და როგორ ხარჯავს ბავშვი ფულს და, ამავდროულად,  მიაჩვიოთ პასუხისმგებლობას. sCool Card-ის დაკარგვის შემთხვევაში კი თქვენივე მობილბანკიდან დაბლოკავთ მის ბარათს.

სამედიცინო პროგრამა მოსწავლეებისთვის

sCool Card-ის მფლობელებისთვის ევექსის და ნიუ დენტის ყველა კლინიკაში მოქმედებს სპეციალური შეთავაზება. მათ შორის რეგიონებშიც. ასევე, იმისათვის რომ მოსწავლემ ამ შეთავაზებით ისარგებლოს, მას უნდა  ჰქონდეს sCool Card.  პროგრამაში კი ის მშობელმა უნდა დაარეგსიტრიროს.

დაარეგისტრირეთ შვილი პროგრამაში და მიიღეთ:

  • 100%-იანი დაფარვა სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაციასა და სამედიცინო გამოკვლევებზე;
  • ფასდაკლებები სტომატოლოგიურ მომსახურებებზე.

გაეცანით მოსწავლეების ჯანდაცვის პროგრამას სრულად

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სპეციალური ტარიფი

ბავშვები სკოლიდან სახლში, სპორტის გაკვეთილებზე თუ მასწავლებელთან ხშირად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. sCool Card-ით თქვენს შვილს სპეციალური სამგზავრო ტარიფი აქვს:

  • თბილისში და ბათუმში: უფასო;
  • რუსთავში: 10 თეთრი;
  • ზუგდიდში: 50% ფასდაკლება.

ფინანსური განათლება

sCoolApp-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მოსწავლეებისთვის ფინანსური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაა, საბაზისო საბანკო სერვისებზე წვდომა კი ამ მისიის ნაწილია. აპლიკაციაში მოზარდები:

  • მარტივად ამოწმებენ ანგარიშს და ტრანზაქციებს;
  • ასრულებენ გადარიცხვებს;
  • აგზავნიან თანხის მოთხოვნას;
  • იყენებენ ხარჯის გაყოფის ფუნქციას;
  • ააქტიურებენ „გოჭ ყულაბას“ და სწავლობენ თანხის დაგროვებას.

მეტი სარგებელი: სქულები და შეთავაზებები

მოსწავლეები sCool Card-ით გადახდისას სქულებს აგროვებენ. ყოველ 1 ლარზე 5 სქულას.

ამასთან, მათ საყვარელ მაღაზიებსა და კვების ობიექტებში სპეციალური შეთავაზებები და ფასდაკლებები ელოდებათ.

როგორ ავიღო sCool Card ჩემი შვილისთვის?

sCool Card-ის აღება უფასოა და შეგიძლიათ დისტანციურად, მობილბანკში სულ რამდენიმე წუთში შეუკვეთოთ.

ამასთანავე, არ გამოგრჩეთ, 10-დან 15 სექტემბრამდე sCool Card-ის მფლობელებს საინტერესო Back To School შეთავაზებები ელოდებათ.

შეუკვეთეთ sCool Card

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პესკოვი: პუტინმა და ალიევმა მხოლოდ ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს

15 წლით პატიმრობამისჯილი აზერბაიჯანელი მკვლევარი ბაჰრუზ სამადოვი შიმშილობას აცხადებს

პირბადეების საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე ნინო დოლიძეს კითხავენ

შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა

ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს 04.09.2025
ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს 04.09.2025
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია 04.09.2025
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია
ე.წ. პირბადეების საქმეზე სასამართლოში გიორგი მშვენიერაძეს გამოკითხავენ 04.09.2025
ე.წ. პირბადეების საქმეზე სასამართლოში გიორგი მშვენიერაძეს გამოკითხავენ
“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი 04.09.2025
“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი
“ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებას” – რუსეთის ვიცე-პრემიერი 04.09.2025
“ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებას” – რუსეთის ვიცე-პრემიერი
კობახიძის კომენტარი მდინარაძის მოადგილეზე, რომელიც მედიის ცნობით, ენმ-ს დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო 04.09.2025
კობახიძის კომენტარი მდინარაძის მოადგილეზე, რომელიც მედიის ცნობით, ენმ-ს დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო
„თეგეტა მოტორსი“ King of Drift-ის 2 ეკიპაჟის მხარდამჭერია 04.09.2025
„თეგეტა მოტორსი“ King of Drift-ის 2 ეკიპაჟის მხარდამჭერია