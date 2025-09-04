ახალი ამბები

„არ გაგცემთ პასუხს“ – კობახიძე „ოცნების“ წევრების მიერ მოქალაქეების შეურაცხყოფაზე

4 სექტემბერი, 2025 •
„არ გაგცემთ პასუხს“ – კობახიძე „ოცნების“ წევრების მიერ მოქალაქეების შეურაცხყოფაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი კობახიძე არ პასუხობს კითხვას, იყო თუ არა მისთვის მისაღები მისი თანაპარტიელის, ბექა ოდიშარიას საქციელი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს აგინა და ჟურნალისტების სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.

„ნუ მეკითხებით მაგას, არ გაგცემთ მაგაზე პასუხს. თქვენ შეაფასეთ „ნაცი“ „ორკების“ და „ტიტუშკების“ საქციელი“, – უპასუხა კობახიძემ ჟურნალისტს.

მისი თქმით, თუ მოუნდებათ ბექა ოდიშარიასთან რაიმეზე საუბარი, დაელაპარაკებიან.

ჟურნალისტებმა კობახიძეს ასევე კითხეს „ქართული ოცნების“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერის, გიორგი შუკვანის მიერ აქციის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის შეფურთხებაზე. კობახიძემ არც ამ კითხვას უპასუხა და ისევ აქციის მონაწილეების დისკრედიტაციას მიმართა.

„ჩემი პარტია არის ჩემი საქმე. თქვენ შეაფასეთ „ნაცი“ „ტიტუშკების“ და „ორკების“ საქციელი“, – გაიმეორა კობახიძემ.

გუშინ, 3 სექტემბერს, კახა კალაძის შტაბის გახსნის პარალელურად საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებს და ჟურნალისტებს აგინა და შეურაცხყოფა მიაყენა „ქართული ოცნების“ წევრმა ბექა ოდიშარიამ.

ასევე ერთ-ერთი პირი, ვინც აქციის მონაწილეებს შეურაცხყოფას აყენებდა „ქართული ოცნების“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი გიორგი შუკვანი იყო. მან შეაფურთხა „პუბლიკის“ რედაქტორს, ლიკა ზაკაშვილსაც.

„სამართლიანი არჩევნების“ მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით, 2024 წელს გიორგი შუკვანი მონაწილეობდა „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონის (ე.წ. „რუსული კანონის“ ) პოზიტიურად წარმოჩენის მიზნით თბილისში ბანერების გაკვრაში, ასევე, იმ სტუდენტებზე თავდასხმაში, რომლებიც ირაკლი კობახიძის ლექციის პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქციას მართავდნენ და 2022 წელს პროევროპული აქციის მხარდამჭერი კამპანიის ხელშეშლაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

