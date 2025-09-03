ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

15 წლით პატიმრობამისჯილი აზერბაიჯანელი მკვლევარი ბაჰრუზ სამადოვი შიმშილობას აცხადებს

3 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 3 სექტემბერს, ბაქოს სააპელაციო სასამართლოში ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტის, სახელმწიფოს მოღალატეობის ბრალდებით 15 წლით თავისუფლების აღკვეთილი ბეჰრუზ სამადოვის დაკავების შესახებ შეტანილი საჩივარი განიხილეს. მოსამართლემ გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა.

როგორც Meydan.tv წერს, ბეჰრუზ სამადოვმა განაცხადა, რომ პროტესტის ნიშნად ხვალიდან შიმშილობას იწყებს.

ბეჰრუზ სამადოვი ცნობილია, როგორც ავტორი კვლევებისა, რომლებიც ეხება აზერბაიჯან–სომხეთის კონფლიქტს, ამასთან ის აზერბაიჯანის მთავრობისადმი კრიტიკულ სტატიებსაც აქვეყნებდა.

ის 2024 წლის 21 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს. ბეჰრუზ სამადოვი ბრალდებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 274-ე მუხლით (სახელმწიფოს ღალატი).

ის ბრალდებას არ აღიარებს და თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. ბეჰრუზ სამადოვი აცხადებს, რომ თუ აზერბაიჯანი სომხეთთან სამშვიდობო შეთანხმებას აფორმებს, ისიც უნდა გაათავისუფლონ, რადგან მისი საქმიანობა, რის გამოც დაპატიმრებულია, სწორედ მშვიდობას ემსახურებოდა.

23 ივნისს მის მიმართ 15 წლით თავისუფლების აღკვეთის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.

ალიევის წარმატებული საგარეო იმიჯი შიდა რეპრესიების ფონზე

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

