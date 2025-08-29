ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს

29 აგვისტო, 2025 •
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი „Meydan TV-ს საქმესთან“ დაკავშირებით დააკავეს.

როგორც Meydan.tv წერს, სასამართლომ აჰმედ მუხტარს 40-დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.

აჰმედ მუხტარი „Meydan TV-ს საქმეზე“ დაკავებული რიგით მე-12 პირია.

გამოცემის ცნობითვე, „Meydan TV-ს საქმეზე“ დაპატიმრებულების მიმართ წარდგენილი ბრალდებები გამკაცრდა. ბრალდებულებს წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლები: 192.2.2 (კანონგარეშე მეწარმეობა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღებით), 192.2.3 (ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ), 93-1.3.1 (დანაშაულებრივი გზით მიღებული ქონების ლეგალიზება), 206.4 (კონტრაბანდა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ), 213.2.1 (გადასახადების გადახდისგან თავის არიდება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ), 320.1 (დოკუმენტების გაყალბება), 320.2 (ყალბი დოკუმენტების გამოყენება).

საქმეზე დაკავებული ჟურნალისტები მთლიანობაში სისხლის სამართლის კოდექსის 8 მუხლით არიან ბრალდებულნი.

დაკავებული ჟურნალისტები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და აცხადებენ, რომ ისინი კრიტიკული საქმიანობის გამო ისჯებიან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს 29.08.2025
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს 29.08.2025
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუწოდებს 28.08.2025
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა 28.08.2025
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
