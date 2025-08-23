მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს უკრაინის დროშას – ანდრი სიბიჰა

ახალი ამბები

23 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის ეროვნული დროშის დღეს, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანდრი სიბიჰა მადლობას უხდის ყველა პარტნიორს, “ვინც ამაყად ატარებს მას”.

სიბიჰა წერს, რომ ლურჯ-ყვითელი დროშა გახდა არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ იმ ღირებულებების სიმბოლო, რომლებსაც იცავენ რუსეთთან ომის დროს.

“დღეს უკრაინა ეროვნული დროშის დღეს აღნიშნავს. ჩვენი დროშა გახდა არა მხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის ომის წინააღმდეგ ჩვენი გაბედული ბრძოლის სიმბოლო, არამედ იმ ღირებულებების განსახიერება, რომლებსაც ვიცავთ. ის გამოხატვს თავისუფლებას, სოლიდარობას, ჰუმანურობას, სინათლეს და იმედს.

მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს მას – იქნება ეს დროშის აღმართვა, საჯარო მოედნებზე გამოფენა, ოფიციალურ შენობებზე დამაგრება, რეზოლუციებში ჩართვა თუ პიჯაკის საყელოზე ქინძისთავით დამაგრება. თქვენი მტკიცე მხარდჭერა დ სოლიდარობა გვახლოებს სიმართლესთან და მშვიდობასთან”, – წერს ანდრი სიბიჰა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა 23.08.2025
პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე” 23.08.2025
“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 23.08.2025
“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა 23.08.2025
25 წლის ქალი ქმრის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს 23.08.2025
მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს უკრაინის დროშას – ანდრი სიბიჰა 23.08.2025
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი – შსს 23.08.2025
ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს 22.08.2025
