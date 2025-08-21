შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად

ტერაბანკმა ვალუტის კონვერტაციის ახალი სტრატეგია შეიმუშავა, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლებს სთავაზობს თანხის გადაცვლის მოქნილ და ხელსაყრელ გზას.
მომხმარებელი მუდმივად ეძებს კონვერტაციის მომგებიან ალტერნატივას, ტერაბანკი კი აღნიშნული უპირატესობით სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს.
ბანკის კურსი კონკურენტუნარიანია არა მხოლოდ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, არამედ სავალუტო ჯიხურებთან მიმართებაშიც.
ვალუტის გადაცვლა შესაძლებელია როგორც ფილიალში ვიზიტით, ასევე დისტანციური არხების მეშვეობით, სწრაფად და მარტივად.
ვალუტის ჯიხურების ძებნის ნაცვლად, მომხმარებლებს თანხის კონვერტირება სახლიდან გაუსვლელად, ტერაბანკის მობაილ ან ინტერნეტბანკით შეუძლიათ, თანაც იმავე და უმეტეს შემთხვევაში უკეთესი კურსით.
ვალუტის გადაცვლამდე კურსის შემოწმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ტერაბანკის ციფრულ არხებში.