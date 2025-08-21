შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად

ახალი ამბებირეკლამა

21 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ტერაბანკმა ვალუტის კონვერტაციის ახალი სტრატეგია შეიმუშავა, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლებს სთავაზობს თანხის გადაცვლის მოქნილ და ხელსაყრელ გზას.

მომხმარებელი მუდმივად ეძებს კონვერტაციის მომგებიან ალტერნატივას, ტერაბანკი კი აღნიშნული უპირატესობით სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს.

ბანკის კურსი კონკურენტუნარიანია არა მხოლოდ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, არამედ სავალუტო ჯიხურებთან მიმართებაშიც.

ვალუტის გადაცვლა შესაძლებელია როგორც ფილიალში ვიზიტით, ასევე დისტანციური არხების მეშვეობით, სწრაფად და მარტივად.

ვალუტის ჯიხურების ძებნის ნაცვლად, მომხმარებლებს თანხის კონვერტირება სახლიდან გაუსვლელად, ტერაბანკის მობაილ ან ინტერნეტბანკით შეუძლიათ, თანაც იმავე და უმეტეს შემთხვევაში უკეთესი კურსით.

ვალუტის გადაცვლამდე კურსის შემოწმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ტერაბანკის ციფრულ არხებში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით

ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე 21.08.2025
„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე 21.08.2025
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში 21.08.2025
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე  21.08.2025
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად 21.08.2025
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი 21.08.2025
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას 21.08.2025
გლდანის ციხის დირექტორი და პენიტენციურის მაღალჩინოსანი გაათავისუფლეს 21.08.2025
