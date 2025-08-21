შენ არასდროს ივლი მარტო – გიორგი მამარდაშვილი x თიბისი

ახალი ამბებირეკლამა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გიორგი მამარდაშვილისთვის ცხოვრების ახალი, მნიშვნელოვანი ეტაპი – მერსისაიდული კარიერა უკვე ოფიციალურად დაიწყო. ახალგაზრდა მეკარე „ლივერპულის“ ფეხბურთელია. 14-წლიანი პაუზის შემდეგ, პრემიერ ლიგაში ქართველი ფეხბურთელი კვლავ გამოჩნდა – ინგლისური ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან გუნდში და საკუთარი ისტორიის წერას იწყებს.

ლეგენდარულ „ენფილდამდე“ გზა გიორგიმ თიბისისთან ერთად გაიარა; ლივერპულის ქუჩებში გაეცნო ქალაქს, გულშემატკივრებს და ამ საინტერესო თავგადასავალმა კიდევ ერთხელ გაუმყარა რწმენა, რომ ეს ის ადგილია, სადაც არასდროს ივლი მარტო.

საკომუნიკაციო ვიდეოში, რომელიც თიბისიმ გიორგი მამარდაშვილთან კოლაბორაციის ფარგლებში მოამზადა და სადაც მამარდას ენფილდისკენ მიმავალი გზაა ასახული, ქართველი მეკარე პირველად, რუკისა და ციფრული ტექნოლოგიების დახმარების გარეშე ცდილობს გაიკვლიოს გზა ლივერპულში და „ენფილდამდე“ მივიდეს. მაყურებელი მამარდას პირველი ლივერპულური ნაბიჯების თანამონაწილე ხდება – მასთან ერთად ეცნობა ქალაქს და იმუხტება პირველი ემოციებით – ის ხომ პირველად მიდის ენფილდ როუდზე.

თიბისისა და მამარდას კოლაბორაცია ორივე მხარის ღირებულებებს ეფუძნება. გიორგი მამარდაშვილის კარიერა, მისი აქამდე განვლილი გზა, ახალი თაობის ფეხბურთელებისთვის შთამაგონებელი, სამაგალითო და რწმენის მიმცემია, რომ შეუძლებელიც შესაძლებელია; ხოლო მისი „ლივერპულში“ ხილვა ყველაზე ნათელი მაგალითია იმისა, რომ არ არსებობს არაფერი, რაც არ გამოვა – მთავარია გჯეროდეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით

ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე 21.08.2025
„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე 21.08.2025
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში 21.08.2025
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე  21.08.2025
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად 21.08.2025
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი 21.08.2025
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას 21.08.2025
გლდანის ციხის დირექტორი და პენიტენციურის მაღალჩინოსანი გაათავისუფლეს 21.08.2025
