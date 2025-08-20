ახალი ამბები

ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით

20 აგვისტო, 2025 •
ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ცნობით, 20 აგვისტოს მიიღეს ანტიკორუფციული ბიუროს მორიგი წერილი, რომლითაც  ორგანიზაციას ე.წ. „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ.

“ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, ისევე როგორც რამდენიმე დღით ადრე ექვსმა სხვა ორგანიზაციამ, მივიღეთ ანტიკორუფციული ბიუროს მორიგი წერილი, რომელშიც გვედავებიან ე.წ. „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის დარღვევას, გვემუქრებიან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით და გვთხოვენ განმარტებებს, თუ რატომ არ დავრეგისტრირდით აგენტებად”, – წერს ორგანიზაცია. 

“მრავალგზის საჯაროდ გაცხადებული პოზიციის შესაბამისად, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ არ დავრეგისტრირდებით უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებლად. ჩვენ ვართ ჩვენივე წესდებით მოქმედი დამოუკიდებელი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენი მისიაა ქალების, ბავშვების, მშრომელების, შშმ პირების, დევნილების და ყველა ჩაგრული ადამიანის უფლებების დაცვა; ჩვენი მისია არჩევნების დაკვირვება, კორუფციისა და  დეზინფორმაციის  მხილება, დემოკრატიის დაცვა და ქართველი ხალხის დახმარებაა. ჩვენ ვემსახურებით მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ხალხის და საქართველოს ინტერესებს. ამერიკული FARA-ს სტანდარტით, რომლის ასლიც არის თითქოს ეს კანონი, ჩვენ არ გვეკუთვნის ამ რეესტრში რეგისტრაცია. ამის შესახებ ივანიშვილ-კუპრაშვილის ბიუროს შესაბამის სამართლებრივ დოკუმენტსაც გავუგზავნით”, – ნათქვამია EPRC-ის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. 

“პუტინის რუსეთის სტილში, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავისუფალი მედიის დევნა მიზნად დემოკრატიის დასრულებას ისახავს. მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და არ დავტოვებთ ქართველ ხალხს მხარდაჭერის გარეშე. ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ საქართველო არ გახდება ისეთი თავისუფალი, დემოკრატიული და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, როგორსაც ქართველი ხალხი იმსახურებს. ვაცხადებთ, რომ ჩვენ რუსული კანონებით ცხოვრებას არ ვაპირებთ და ვაგრძელებთ ბრძოლას ქართველი ხალხის უფლებების დასაცავად”, – წერს ორგანიზაცია. 

აქამდე ანალოგიური წერილები ანტიკორუფციული ბიუროდან მიიღეს სამოქალაქო საზოგადოების ფონდმა,  ორგანიზაციამ “ საფარი” ,  საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ”, ISFED-მა,  სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა და  მედიის განვითარების ფონდმა. ამ ორგანიზაციების დევნის გამო დღეს ევროპის საბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ”  განგაშის სიგნალი ჩართო

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით

გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა

მერცი “შემდეგ შეხვედრამდე” ცეცხლის შეწყვეტას ელის

ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“

აქციაზე დაკავებულთა 11-პირიან საქმეზე პროკურორებმა და ადვოკატთა ნაწილმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს 20.08.2025
აქციაზე დაკავებულთა 11-პირიან საქმეზე პროკურორებმა და ადვოკატთა ნაწილმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს
ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით 20.08.2025
ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით
აშშ არ შეურთდა საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებას გაეროში 20.08.2025
აშშ არ შეურთდა საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებას გაეროში
ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო 20.08.2025
ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო
კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება 20.08.2025
კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება
აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს 20.08.2025
აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს
51 დეპუტატი: თუ საქართველო ავტორიტარულ კურსს არ შეცვლის, ევროსაბჭოდან გაძევებას მოვითხოვთ  20.08.2025
51 დეპუტატი: თუ საქართველო ავტორიტარულ კურსს არ შეცვლის, ევროსაბჭოდან გაძევებას მოვითხოვთ 
გარდაიცვალა ლევან გაჩეჩილაძე 20.08.2025
გარდაიცვალა ლევან გაჩეჩილაძე